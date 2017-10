Pediatras del hospital de Colón piden soluciones o aseguran que "renunciarán"

Los médicos pediatras del Hospital San Benjamín de Colón elevaron una carta a la Ministra de Salud, Sonia Velázquez, en la cual anticipan que en un lapso de 10 días presentarán su renuncia, en caso de continuar sin recibir respuesta a sus reclamos.



En la misiva, a la que tuvo acceso diario El Entre Ríos, dicen que se dirigen a ella "luego de habernos reunido con la interventora del Hospital, Dra. Karina Reh, y al no haber obtenido ninguna respuesta de parte de esta sobre nuestros reclamos al gobierno provincial para mejorar la calidad del servicio de salud de la población, adecuando el hospital para ello, el pago de haberes adeudados, creación del servicio de pediatría, mejoras salariales, entre otras, ya detalladas en anteriores notas y expresadas verbalmente a la Dra. Reh".



En otro orden de cosas, ponen en tela de juicio la calidad del servicio que presta la maternidad: "Tampoco permitiremos que se le ponga el rótulo de 'Maternidad Segura' a nuestro hospital cuando no se cuenta con la cobertura del total de guardias en la semana de pediatría ni de obstetricia".



Finalmente, los pediatras hacen una seria advertencia a la ministra y a la población en general: "Hemos decidido que si el gobierno provincial no responde con hechos reales, ya no promesas, presupuestos de mejoras, etc., en el plazo de 10 días a partir de la fecha, todos los pediatras del hospital presentaremos nuestra renuncia indeclinable, ya que no queremos seguir siendo cómplices de la mala atención que nos vemos obligados a prestar, el riesgo vital en el que se encuentran los ciudadanos del departamento en estas condiciones, el riesgo legal y el detrimento de nuestra propia salud al ejercer nuestra profesión de una manera tan precaria".



La carta está firmada por la totalidad de los pediatras que prestan servicio en el hospital: Natalia Mc Louglin, Nancy Dollaz, Blas Torresan, Marina Perroni, Juan Arin y Nancy Martínez.



Guardia pediátrica con algunos recortes



Diario El Entre Ríos pudo saber que este lunes los médicos tuvieron una segunda reunión con la Dra. Reh, a cargo de la comisión normalizadora, sin obtener respuestas satisfactorias.



Por otra parte, el Dr. Juan Arin desde hace un mes ya no realiza la guardia pediátrica, frente a la falta de respuesta a los reclamos iniciados en marzo. Lo propio hizo la Dra. Marina Perroni ?en este caso por cuestiones personales-.



De esta forma, solo están cubiertas con especialistas en pediatría las guardias de los días miércoles, jueves, viernes y domingos.



"A todos nos deben pagos", comentaron los pediatras a El Entre Ríos, y agregaron que "se terminó el crédito para hacer tomografías en el sanatorio, lo cual se lo planteamos a la interventora".



En tanto, según trascendió, los anestesistas también analizan tomar medidas ante el incumplimiento del compromiso asumido durante la gestión anterior y la permanente falta de respuesta oficial a sus demandas. (El Entre Ríos)