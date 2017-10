Peña dijo que Cambiemos es "un cambio cultural" y "vino para quedarse"

A diez días de las elecciones legislativas, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, participó hoy del 53 Coloquio de IDEA y ante empresarios aseguró que Cambiemos es "un cambio cultural" que "vino para quedarse" en el país.El funcionario señaló que todavía en "algunos sectores predomina el miedo", pero se debe a "un error del proceso de entendimiento"."Porque no se entendió qué es lo que pasó, la profundidad del cambio, que la gente se hartó, que es un cambio cultural, que vino para quedarse. Elevamos la vara y va a haber una exigencia cada vez más alta", recalcó.Peña analizó que la llegada de Cambiemos al poder fue la conclusión de un proceso que comenzó con la crisis del 2001 y se pudo concretar por la forma de gobernar del kirchnerismo, de la que -según dijo- la ciudadanía "se hartó"."Hasta las PASO, había muchas personas que creían que era una casualidad, que como no había otros, ganaron estos. Pero en el mundo se ve como un cambio hacia una representación más contemporánea", sostuvo el funcionario.Al participar de un panel "La Argentina hacia adelante", Peña analizó que "la crisis del 2001 generó mucho miedo y frente a eso surgió la penúltima maquinaria reivindicativa que se nutrió del miedo y de volver al pasado glorioso, que fue el kirchnerismo".A su entender, el gobierno anterior "aprovechó el crecimiento para alimentar todos los resentimientos y rencores" del país."Nuestra aspiración es una obsesión en construir para adelante. Somos mejores y estamos para más, salgamos a jugar a la cancha global, tenemos la obligación de jugar a la primera liga mundial", diferenció el jefe de ministros.Ante los empresarios en el salón central del hotel Sheraton marplatense, Peña advirtió que el peronismo debe decidir si quiere construir hacia adelante o "va a seguir siendo una fuerza reivindicativa que desea el apocalipsis", aunque rescató que dentro del PJ se "encuentran algunos líderes que plantean una visión de futuro"."Estamos introduciendo un cambio tecnológico, más que ideológico. Esta mirada distinta obliga al resto de aggiornarse y de tratar de entender eso", enfatizó.Peña afirmó que el desafío del Gobierno para los primeros dos años de gestión era "construir gobernabilidad democrática y ganar las elecciones para demostrar" que su llegada al poder no fue "casualidad".Tras participar del panel, el ministro coordinador expresó en declaraciones a la prensa que espera que "el entusiasmo de los argentinos se exprese el 22 de octubre" en las urnas.Además, destacó la participación de sindicalistas en el Coloquio de IDEA, como Antonio Caló y Juan Carlos Schmid, entre otros, y consideró que "es muy positivo que sean parte de la conversación".