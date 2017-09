Dujovne promete una reforma laboral "muy importante para la Argentina"

"Todas las reformas que está impulsando el ministerio de Trabajo en conversación con los sindicatos y la CGT van a tener que respetar la idiosincrasia del país. Y vamos a tener una reforma que va a ser muy importante para la Argentina", dijo el funcionario.Al ser consultado sobre si la reforma que impulsará la alianza Cambiemos será similar a la del Brasil, el funcionario insistió con que el gigante sudamericano no es un espejo para lo que pueda ocurrir en la Argentina.El Gobierno y la CGT darán hoy el primer paso formal hacia la definición conjunta de un proyecto de ley sobre blanqueo laboral, que tendrá un costo fiscal porque condona multas por empleados no registrados y reconocerá una cantidad de años de aportes para los trabajadores que no estuvieron registrados."Eso va a ser complementado con la reforma tributaria con algunas medidas para intentar bajar el costo laboral no salarial, es decir, lo que tenga que ver con parte de los impuestos al trabajo, especialmente en los salarios más bajos", dijo Dujovne.Precisó que el Gobierno no tiene una estimación acerca de a cuánta gente puede alcanzar el blanqueo, pero sí piensa que "hay espacios para avances" en la Argentina dado que hay una informalidad muy extendida de casi el 30% del mercado laboral.Todo esto, indicó el funcionario, va de la mano con un "paquete integral que ataque los juicios (laborales), que baje los costos no salariales y que promueva entonces una inclusión laboral".