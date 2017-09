Triaca sobre la reforma laboral: "Cualquier cambio será consensuado"

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, afirmó que "hay algunos sindicalistas que atrasan y aún sintonizan en blanco y negro", al cuestionar la defensa que realiza la dirigencia gremial de los convenios colectivos de trabajo de la década del setenta.



En declaraciones a radio Mitre, el funcionario sostuvo que "cualquier cambio que se realice será con el consenso del sector trabajador y del empresario", en referencia a una posible reformar laboral. Asimismo, asumió que "existen temas" que deben abordarse y de los que conversa con los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), entre ellos el "blanqueo laboral y la formación profesional".



En ese contexto, sostuvo que un sector de los dirigentes sindicales "atrasa", dado que "muchos se guían por convenios escritos en la década del setenta".



"No adecuan sus convenios o formas de producción a la realidad tecnológica, del conocimiento y de los procesos productivos que tiene la Argentina hoy", planteó el ministro de Trabajo, para quien "sin duda hay muchos que todavía sintonizan en blanco y negro". Sin embargo, aseguró que un sector del sindicalismo ha empezado a entender que "el mundo ha cambiado, está lleno de oportunidades, y que hay que trabajar sobre ellas a través de más conocimiento".



"Ese debate está abierto y es parte de la propuesta que le hace este gobierno a toda la dirigencia sindical, empresaria y social", apuntó. "El representante gremial tiene que defender los trabajos existentes, y también las nuevas oportunidades de trabajo", agregó.



En tanto, evaluó como "innecesario e inoportuno" un paro general como propugna un sector del sindicalismo, al sostener que el gobierno está dispuesto a la negociación. "En un momento donde la economía y el empleo empiezan a recuperarse, hablar de paro me parece que no tiene sentido lógico", puntualizó.