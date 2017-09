Cuáles son los feriados definidos para 2018 según la ley aprobada en Diputados

Política Diputados aprobó proyecto para restablecer hasta tres feriados puente

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este martes por mayoría y giró al Senado un proyecto de ley que faculta al Poder Ejecutivo a fijar tres feriados puente con la intención de promover el turismo interno.La iniciativa, impulsada por el legislador misionero Maurice Closs, fue avalada sobre tablas con 152 votos positivos y sólo uno negativo. De acuerdo a lo explicado por el diputado por el Frente de la Concordia Misionero, la propuesta propone que "el Poder Ejecutivo podrá fijar hasta tres días de feriados o días no laborables" para la "promoción turística".La intención del proyecto es que el poder Ejecutivo pueda ordenar los feriados de acuerdo al contexto de cada año. Es decir, que cuando lo considere necesario, tenga la potestad de poder generar un fin de semana extra largo.De acuerdo a los días que caigan los feriados o al flujo turístico que haya en cada temporada, el Gobierno tendrá la posibilidad de modificar el esquema y de agregar hasta tres días feriados o tres días no laborables. Tendrá la libertad de elegir cualquiera de las dos opciones.La iniciativa le brinda la posibilidad al Gobierno de tener a disposición una legislación flexible que le permita generar un feriado puente cuando lo considere necesario. El proyecto propone la derogación de tres decretos ? los N° 1584/2010, 52/2017 y 80/2017 -que fueron instalados durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri.Además,Por su parte, el diputado oficialista Fernando Sánchez aclaró que "Cambiemos no es un grupo político mezquino y está dispuesto a acompañar el proyecto de Closs". Además, se mostró a favor de "ordenar la política de feriados".En este sentido, rechazó los argumentos de la oposición de que la eliminación de los feriados puente afectó a las economías regionales y remarcó que "este año hubo récord de turistas extranjeros y nacionales en todos los centros turísticos del país".El presidente Mauricio Macri eliminó en enero de este año, por medio de un decreto de necesidad y urgencia, los dos "feriados puente" anuales que el anterior gobierno había establecido para incentivar al sector turístico.1º de enero: Año Nuevo12 y 13 de febrero: Lunes y Martes de Carnaval.24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.30 de marzo: Viernes Santo2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.1º de mayo: Día del Trabajo.25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General D. Manuel Belgrano.9 de julio: Día de la Independencia.8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.25 de diciembre: Navidad17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín de Güemes.17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General D. José de San Martín.12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.Jueves SantoPara quienes profesen la religión judía los días del Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), DOS (2) días, el Día del Perdón (lom Kipur), UN (1) día, y de la Pascua Judía (Pesaj) los DOS (2) primeros días y los DOS (2) últimos días.Para quienes profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación del ayuno (Id Al-Fitr); y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha).