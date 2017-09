La diputada Gaillard celebró media sanción a restablecimiento de feriados puente

Política Diputados aprobó proyecto para restablecer hasta tres feriados puente

"En primer lugar, lo positivo es que el oficialismo entendió que los feriados puentes son positivos, que han generado muchos puestos de trabajo en el país, que han dinamizado las economías de nuestras provincias. Que hoy hayan habilitado el debate los tres proyectos de feriados puentes, el de mi autoría, el del diputado Closs, y el de diputados de otros bloques, hablan de la razonabilidad para entender que los feriados funcionan muy bien para el desarrollo de las localidades de Argentina", afirmó la legisladora entrerriana, en diálogo conMencionó que el proyecto de su autoría establecía que "sea obligatorio que el Ejecutivo tenga que establecer los `puentes`". En tanto, el proyecto "que salió este miércoles por consenso de todos los bloques, para que ese proyecto sea aprobado por unanimidad, indica que el Ejecutivo podrá establecer tres feriados puentes al año. Con cincuenta días de antelación deberá informar cuáles van a ser. Con apoyo del oficialismo, resultó que sea facultativo, es decir el Ejecutivo puede o no establecer los `puentes`. Nos acercamos a una posición más sensata".A juicio de la legisladora "el oficialismo se retractó en su decisión de eliminar los feriados puente y de alguna manera estarían avalando que vuelvan". La diputada acotó: "Hay muchas críticas de todos los ministros de Turismo de las provincias, que han elevado sus quejas al Ministro de Turismo de la Nación, ya que muchas jurisdicciones han sido afectadas por la medida que tomó el Ejecutivo. No es lo mismo un feriado de tres días, que uno de cuatro; además tiene como finalidad romper la estacionalidad: dos feriados puentes al año hacen que el prestador turístico, además de trabajar en invierno y verano, puedan amortizar sus costos fijos y tenga otra entrada en el año; de esta manera se le dará rentabilidad al negocio.Al referirse concretamente al impacto en nuestra provincia, aseveró que "es clave y Entre Ríos resultó perjudicada enormemente con la eliminación de los mismos. Nuestra provincia, por una cuestión geográfica, está cerca de los principales centros emisores de turismo (Buenos Aires, Córdoba, Rosario). Esto hace que seamos el destino más elegido. Si no tenemos el feriado puente, esa gente no se traslada ese fin de semana y deja de elegir a nuestra provincia, lo que perjudica económicamente, no solo al turismo, sino también a todas las actividades que giran a su alrededor".