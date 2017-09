"Debemos asumir que tenemos muchos problemas de pobreza", afirmó Macri

Unos 18.000 vecinos de tres localidades urbanas y rurales del este de la provincia de Santiago del Estero se verán beneficiados con la construcción de la planta potabilizadora y estación de bombeo del Acueducto Quimilí-Los Juríes que inauguró hoy el presidente Mauricio Macri."Estamos entendiendo que tenemos que ser un equipo de 40 millones de argentinos, que vale mucho más pelear por encontrar las coincidencias que por las diferencias", remarcó Macri.El Presidente subrayó que "estamos dando vuelta, cambiando la historia, haciendo lo que había que hacer y, desde la verdad, comprometiéndonos con obras que empiezan y terminan en las fechas establecidas".El jefe de Estado recorrió la planta, ubicada en Quimilí, departamento Moreno, acompañado por la primera dama, Juliana Awada, y la gobernadora santiagueña, Claudia Abdala.También concurrieron los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; de Transporte, Guillermo Dietrich, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el senador nacional Gerardo Zamora, y el intendente de Quimilí, Omar Fantoni."La gobernadora decía que están impresionados de que estamos cumpliendo casi todo de lo que hablamos el año pasado", señaló Macri sobre los convenios que suscribieron la Nación y la Provincia para la realización de diversas obras en Santiago del Estero."Y mi mayor sueño es que cuando termine mi tarea ya no estemos sorprendidos porque hemos recuperado la capacidad de palabra. Si todos recuperamos esa capacidad lo que crece en forma imparable es la confianza, que es lo que mueve todo", enfatizó.El Presidente dejó en claro que "a las hora de trabajar no hay diferencia políticas entre los gobiernos de Nación, de provincias y los intendentes" porque "somos lo mismo, pensando lo mismo y ayudando a los argentinos a que tengamos oportunidades".Ratificó su convicción de que "si los argentinos logramos" actuar en equipo "vamos a ser imparables" ya que "el mundo está viendo que talento no nos falta y condiciones tampoco"."Ayer (el primer ministro de Israel) Benjamin Netanyahu dijo 'qué bárbaro lo que está haciendo la Argentina, al fin queremos ser socios de ustedes porque tienen futuro y capacidad", dijo Macri.Mencionó que China, Japón, India, Corea del Sur, Estados Unidos y Europa también "quieren asociarse con la Argentina y esperar todo lo bueno que podemos hacer"."Vienen a compartir y la diferencia la vamos a hacer nosotros y depende de nosotros", subrayó.En tanto, la gobernadora Abdala le agradeció a Macri "por las muchas obras" que el Gobierno nacional está realizando en la Provincia porque "beneficia a las poblaciones más vulnerables"."Nos ponemos a disposición a trabajar en forma conjunta Nación y Provincia", remarcó Abdala al hablar en el acto de inauguración."Estamos comprometidos con eso porque significa una mejora de la calidad de vida para muchísimas familias santiagueñas y significa arraigarse definitivamente en las raíces de lugar, de los afectos, sin tener que migrar los santiagueños en busca de mejores posibilidades", añadió.La traza del acueducto tiene 108 kilómetros, corre paralela a la Ruta Provincial Nº 116 y abastece a El Colorado, Pozo del Toba y Los Juríes, aunque en una futura etapa podrá alcanzar la localidad de Bandera.Las obras, incluidas en el Plan Nacional de Agua que puso en marcha el Gobierno Nacional y que forman parte del Plan Belgrano para 10 provincias del norte del país, están finalizadas y la planta ya está funcionando en forma parcial.En Quimilí se encuentra el reservorio, la planta de tratamiento y una de las cuatro estaciones de bombeo previstas en la traza.La obra también favorecerá a establecimientos educativos y la comunidad aborigen "Los Guaicurú".Hasta ahora, las localidades de El Colorado y Los Juríes debían recurrir a fuentes subterráneas de agua con alto contenido de sales, arsénico y flúor, no aptas para el consumo humano.Para hacer posible su utilización, se empleaban pequeñas plantas potabilizadoras que daban tratamiento a un mínimo caudal.

Inauguración de un hogar

El presidente Mauricio Macri encabezó hoy el acto de inauguración de un hogar para abuelas y comedor comunitario en el municipio santiagueño de Añatuya y remarcó que esa obra encarada por la líder social Margarita Barrientos se inscribe en el "sueño de una Argentina federal, que nos tiene que unir para trabajar todos juntos"."Estoy feliz de que estemos inaugurando este edificio, que es un hogar para 20 mujeres con historias, con nombre y apellido, con ganas de vivir mejor, de que las cuiden y de que les den afecto en compensación de todo el que ellas dieron a lo largo de su vida", puntualizó Macri.El jefe de Estado recorrió el lugar junto a la primera dama, Juliana Awada; la gobernadora de la provincia, Claudia Ledesma Abdala; la ministro de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, y la fundadora del comedor Los Piletones.También acompañaron al Jefe de Estado los ministros de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y de Transporte, Guillermo Diestrich, y el intendente de Añatuya, Julio Castro.El espacio solidario lleva el nombre de Isidro Antúnez, en homenaje al marido de Barrientos, impulsor de esta obra, quien murió mientras trabajaba en la construcción del hogar, en abril último."Margarita siempre nos va empujando y, por suerte, entendemos de qué estamos hechos los argentinos. Somos solidarios, buena gente, que quiere ayudar, trabajar en conjunto, que quiere tirar del carro todos en la dirección del progreso, del trabajo, del desarrollo", remarcó."Por eso lo importante hoy no es que confíen en mí sino que confíen en ustedes, en lo que son capaces de hacer", dijo.Señaló que la Nación está realizando distintas obras de infraestructura y hábitat junto a la Gobernadora Ledesma Abdala "para que cada santiagueño pueda elegir dónde vivir, en qué trabajar, sin abandonar su pueblo y su provincia".Dijo que esas obras "generan una nueva situación, una mejora, una transformación" y que "lo más importante es que cuando se terminan todos ustedes ven que se pudo cambiar la realidad"."Entonces la esperanza crece, la confianza en todos nosotros crece y eso es lo que nos va a llevar a ser ese país maravilloso que todos soñamos, donde cada uno de esos chicos tenga la mejor oportunidad haya nacido donde haya nacido", añadió.Destacó que "lo más importante para que ese sueño se transforme en realidad, lo central, lo fundamental, lo que siempre hemos tenido entre Margarita y yo, es decirnos la verdad"."Eso es lo que construye, aunque duela. Tenemos muchos problemas de pobreza, pero poniendo la verdad sobre la mesa la empezamos a solucionar, a corregir", enfatizó.A su vez, Barrientos remarcó que "siempre vamos a poder cuando estamos unidos" y pidió que "entre nosotros no haya divisiones" sin importar de que signo político es cada uno."Recuerdo el 7 de octubre de 1996, cuando arrancamos en Los Piletones, dando de comer a 15 niños y a un abuelo. Hoy la fundación no sólo cuenta con un comedor; hay talleres, un refugio para mujeres, donde muchas trabajan, se da carpintería y la gente se especializa", puntualizó.El hogar, que cuenta con 20 camas, está situado en el barrio Colonia Osvaldo, una zona de vulnerabilidad social. Las abuelas reciben cuatro comidas diarias y están asistidas por una enfermera.Además funciona un comedor comunitario, donde se brinda desayuno, almuerzo y merienda para personas de todas las edades.También hay una huerta que está desarrollando personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).El espacio era un terreno baldío que se rellenó con tierra trasportada por 50 camiones y la construcción del inmueble fue financiada a través de con un subsidio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.Comenzó en febrero de este año e Isidro Antúnez participó activamente hasta su fallecimiento.Barrientos, quien es santiagueña, proyecta hacer en el predio un centro de primera infancia y un polideportivo.