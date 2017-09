Guillermo Moreno habló sobre economía en su paso por Paraná

Foto 1/2 Foto 2/2

Guillermo Moreno, el ex Secretario de Comercio Interior del gobierno kirchnerista, estuvo este jueves en la capital entrerriana para brindar una charla en la Facultad de Trabajo Social, organizada por la Cátedra de Economía Política Argentina y Latinoamericana.



En su paso por Paraná, Moreno estuvo en el programa Entrevistas de Elonce TV y habló sobre cómo ve la economía y el gobierno actual.



"Mi sensación es que lo mejor ya pasó, que lo mejor que podía dar este gobierno, que fue horrible, para este año en la economía ya pasó, que es el segundo trimestre", dijo el ex funcionario sobre las perspectivas anunciadas por el actual gobierno.



En tal sentido explicó que cuando se analiza el ciclo económico anual, de cualquier gobierno, "siempre el mejor trimestre de la economía es el segundo; así que los que dicen que lo mejor está por venir es que nunca vieron un gráfico de PBI o de estimador mensual de la actividad económica, no son muchachos de la disciplina".



Consultado sobre los números del INDEC y las actuales mediciones que dan cuenta sobre la pobreza, Moreno expresó: "Lo que están haciendo metodológicamente está mal, no porque están mintiendo. La manera en que están midiendo la pobreza está mal, entonces se obtiene una cifra absolutamente ridícula del 30 por ciento. Salvo eso, diría que todos los indicadores del INDEC actual son correctos".



Sobre las perspectivas y la apertura del país hacia el exterior, Moreno opinó que "en este momento el Mercosur está en una profunda crisis porque las asimetrías laborales que hay entre Brasil y Argentina impiden la construcción de un espacio económico común. Y por otra parte, (Donald) Trump (presidente de EEUU) está renegociando el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y le pide a México que aumente los salarios. Es un mundo muy paradojal, donde se supone que la potencia comunista está realizando acuerdos de libre comercio con salarios a la baja, y el imperio quiere salarios al alza, es muy interesante lo que está pasando en el mundo, pero Macri de esto no se enteró. Uno de los errores que cometimos fue pensar que era un gobierno de CEOs, pero ojalá lo fuera, este es un gobierno de Gerente de Relaciones Institucionales, que son los que no trabajan en la empresa, que están siempre recién bañados", dijo el siempre polémico ex funcionario kirchnerista. Elonce.com