La CGT y la huelga: "En el actual contexto, no es momento para hacer un paro"

El secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, minimizó hoy la posibilidad de una huelga general al señalar que "en el actual contexto, no es momento para hacer un paro".

El también secretario general del gremio de estatales UPCN aseguró que la dirigencia sindical debe "generar un programa" que represente los reclamos de los trabajadores pero aclaró que "en este momento no se debe explicitar a partir de un paro".

Explicó que dejar a un lado la vía del paro "no significa resignar una lucha ni deshacerse de los reclamos de la agenda de los trabajadores" sino "simplemente establecer que en el actual contexto no es momento para hacer un paro".



En este marco, Rodríguez aclaró en diálogo con radio El Mundo que Juan Carlos Schmid, uno de los tres secretarios generales del triunvirato cegetista, "en ningún momento afirmó (que se iba a llevar a cabo) un paro" durante su discurso en la marcha del mes pasado sino que se iba a llamar a una reunión del Comité Confederal para definir los pasos a seguir del movimiento obrero.

Adelantó que el programa de acción hasta podría incluir un "diálogo con el Gobierno para reivindicar la agenda propia de la CGT". (NA).-