Inauguraron el hospital de día oncológico en el Centro de Medicina Nuclear

El gobernador Gustavo Bordet inauguró el hospital de día oncológico del Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener), de Oro Verde. Con esta inauguración quedan todas las áreas del centro en funcionamiento. Hasta el momento se han atendido a más de 4.300 pacientes y se proyecta la atención de 1.000 pacientes mensuales más para fines de este año, con lo cual el centro se consolida como una respuesta a la alta complejidad de la medicina a los hospitales públicos, Iosper, Pami, programas de salud y demás obras sociales y prepagas.



A partir del lunes se comenzarán a dar los turnos. Será un proceso progresivo y gradual, primero se iniciará con pacientes de Iosper y luego el resto de las obras sociales y prepagas.



"Ver hoy el funcionamiento del Cemener realmente gratifica porque pone a la provincia a la vanguardia de lo que es, no sólo el tratamiento de enfermedades, sino también en investigación, desarrollo científico y poder ir aplicando conocimientos e innovando y lograr integrar el sistema educativo de nuestra UNER", dijo Bordet.



Hizo hincapié en la asociación público- privada y anticipó: "Estamos trabajando en proyectos que van a potenciar este perfil de vanguardia que tiene la provincia de Entre Ríos en esta materia y que ya lo venimos haciendo con el sector privado y universidades".



"Uno se entusiasma cuando el fruto de tanto esfuerzo e ilusiones que pusieron quienes iniciaron este proyecto, como la obra social de la provincia que ha tenido un rol determinante en esta iniciativa. Nos entusiasma y nos obliga a redoblar esfuerzos porque sabemos que podemos avanzar y crecer mucho más. Quiero ratificar este compromiso de trabajo que tenemos", afirmó Bordet.

También agradeció al personal que trabaja todos los días en el Cemener por "el profesionalismo, dedicación y sensibilidad con que lo hacen porque si este trabajo no está nutrido del lado humano no es eficaz. Aquí se conjugan todos esos elementos".



Respuesta a la alta complejidad en medicina



El gerente General de Cemener, Valentín Ugarte, destacó el "acompañamiento desde los primeros momentos del Centro en primera instancia de nuestros fundadores, gobierno provincial, Iosper y CNEA, y que permitió ponerlo en marcha en tiempos récord. Y eso no es un capricho sino que busca alcanzar la sustentabilidad que pretendemos con este modelo de gestión".



Respecto al personal, Ugarte indicó que el Centro cuenta con oncólogos, farmacéuticos y enfermeras. Con todas las áreas funcionando el lugar tiene una capacidad de atención de alrededor de 50 pacientes por día. El horario de atención es de 8 a 13 y "el horario se extenderá en función del aumento de la demanda".



Liderazgo en medicina nuclear



Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Alberto Lamagna, expresó: "Es impresionante lo que uno ha visto estos últimos años en lo que respecta a medicina nuclear en Argentina y que nos está poniendo en una situación de liderazgo a escala regional. Como país deberíamos aprovechar esto y potenciarlo para ser en Latinoamérica".



Además dijo que la CNEA siempre estuvo acompañando porque "es un organismo de investigación, desarrollo e innovación y acompañó desde el origen de la medicina.



Formación de profesionales



En tanto, el secretario de Salud, Mario Imaz, resaltó "la importancia que posee el polo de formación de profesionales, no sólo para la provincia, sino también para la región y el país".



"Sabemos el nivel profesional de quienes desarrollan sus tareas en este lugar, es de primera ?aseguró el funcionario-. Y, el hecho de que tengamos 200 pre inscriptos a una carrera que se va a desarrollar acá, denota la calidad del trabajo".



Cabe citar que recientemente la provincia, a través de la cartera sanitaria, suscribió el convenio con el Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Entre Ríos (Cemener) para la cobertura integral en el área de diagnóstico y tratamiento de las prestaciones de pacientes sin cobertura de la seguridad social.



Objetivos cumplidos



Por su parte, el presidente del Directorio del Instituto Obra Social de Entre Ríos (Iosper), Fernando Cañete, afirmó que "se cumplen con los objetivos para lo que se creó el Cemener: se brindan prestaciones y tratamientos, se comenzará con el hospital de día y seguimos avanzando con la docencia, ya que arrancó la Tecnicatura en Farmacia y ahora se avanza con la Tecnicatura en Medicina Nuclear y Radioactiva, para desarrollar a través de Oro Verde esta preparación de docencia en la materia".



En ese sentido, el director destacó la importancia de la formación de profesionales, y valoró que para Tecnicatura en Medicina Nuclear y Radioactiva ya hay inscriptos 200, lo que permite proyectar un futuro muy alentador para estas carreras y los beneficios que traerán.



Además, adelantó que el próximo desafío del Iosper en el Cemener es "realizar un instituto de diagnóstico de tratamiento de enfermedades neoplasicas".



Hospital del día



El hospital de día incluye área de consultorios de oncología clínica, farmacia, y quimioterapia. Con esta inauguración quedan todas las áreas del Cemener en funcionamiento. Es decir, la de diagnóstico por imagen (PET-CT y SPECT-CT, resonancia y tomografía) y de tratamiento (radioterapia y quimioterapia).



Se denomina hospital de día porque dentro de él hay consultorios de oncología clínica, farmacia y los boxes donde se realiza la quimioterapia o aplica el medicamente.



En la oportunidad también se realizó un balance por parte de las autoridades de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), del Cemener y de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) a partir del primer mes de dictado de la Tecnicatura en Medicina Nuclear, la primera en dictarse en el interior del país en universidad pública, y cuenta con más de 200 alumnos. Se estima que la gran cantidad de inscriptos se genera a partir del interés que ha despertados el Cemener en la región y el Plan Nacional de Medicina Nuclear en el resto del interior del país, sumado al prestigio que tiene la Facultad de Ingeniería de la UNER.



Además, se firmaron acuerdos marcos y específicos entre la UNER, Fundación Médica Neuquén ? Rio Negro (Funmed), y la Red de Centros de Medicina Nuclear. Estos acuerdos tienen como objetivo principal lograr una colaboración entre instituciones en temas relacionados con intercambio científico, la formación de recursos humanos específicos, y la investigación aplicada.



A partir de éstas firmas, por ejemplo, los alumnos de la Tecnicatura en Medicina Nuclear tendrán la posibilidad de desarrollar sus prácticas en los servicios de Medicina Nuclear de estas instituciones.