Se declaró “inocente” el hombre acusado de quemar y matar a su pareja en Paraná

Policiales Juzgarán a un hombre acusado de quemar y matar a su pareja en Paraná

“Soy inocente”

Un jurado popular de Paraná comenzó a juzgar a, acusado por el presunto delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo que lo unía con la víctima, por alevosía y por ser en contexto de violencia de género, en perjuicio deLa mujer, de 47 años, murió el 18 de marzo de 2015 producto de las heridas sufridas por la acción del fuego.y abrindó su versión de los hechos. De acuerdo a su testimonio, la noche en la que ocurrieron los incidentes, la mujer “tuvo problemas con una de las hijas”. “Ella tuvo, empezó a sacar cuchillos y tenedores para lastimarse, mientras yo intentaba sacarle las cosas con las que se hacía daño y se las iba dando a la pareja de mi sobrino, que será testigo en el juicio”, repasó.“Le quité la botella y descarté todo lo que le quedaba en el baño; después, me lleva a la habitación y me encierra con llave”, contó y aclaró que él tenía otra llave. “Se sentó en el colchón (por Retamar), muy enojada, y cuando quise salir, me empuja y se sienta de nuevo; al intentar irme, otra vez, me agarró,aseguró el acusado. Y continuó: “Me gritaba que la ayude a apagar el fuego; traté, pero no pude.Graciela Retamar, de 47 años, se desempeñaba como ordenanza de la escuela N°75 del Bicentenario y murió el 18 de marzo de 2015 en Buenos Aires luego de sufrir graves quemaduras en varias partes de su cuerpo.Las crónicas policiales de entonces dieron cuenta que el 12 de marzo la mujer habría rociado su cuerpo con alcohol y se habría prendido fuego. Incluso su pareja, con la cual convivía bajo el mismo techo en barrio Mitre, hizo una presentación en la Comisaría Sexta denunciando que se trataba de un intento de suicidio. Sin embargo, las tres hijas de Graciela descreyeron de esta versión y alentaron la sospecha de que se estaba ante un nuevo femicidio.El acusado apuntó aque Retamar estaba; y acotó: “Uno no termina de conocer a la persona con la que está”. “No sé qué se la habrá cruzado por la cabeza, pero me complicó la vida y me la sigue complicando”, recalcó el hombre que comenzó a ser juzgado por un jurado popular.rememoró al tiempo que reveló:Y desmintió los testimonios del entorno familiar de Retamar que dan cuenta que ella sufría violencia física y psicológica. “No me conocen como para que digan cosas que nada que ver”, aseguró Britte.“Y en la escuela dicen que le rompí la moto y le salté encima, pero eso es mentira;, comentó al da cuenta que, durante la convivencia, “ella se iba y volvía” de la casa en barrio Mitre.Finalmente, Britte reiteró su inocencia por los hechos acontecidos hace nueve años atrás. “Yo estaba tranquilo hasta que empezaron de vuelta con esto, porque nunca pensé que volvería a pasar por lo mismo”, lamentó; y al jurado popular le recomendó que vean las pruebas en la causa., insistió el hombre que, a la fecha, se volvió a casar y es padre de un niño de cinco años.Tras la elección de las y los jurados populares, empezó hoy un nuevo juicio por jurados en Paraná, en el marco del legajo “Britte, Celso Bautista s/Homicidio triplemente calificado por el vínculo, por ensañamiento y por haber sido perpetrado mediando violencia de género”. La jornada incluye la capacitación en género y las instrucciones iniciales para el jurado.Fue en el Salón de Actos de los Tribunales de Paraná, donde el debate comenzará mañana, a partir de las 9, con los primeros testigos. El juicio proseguirá los días 3 y 4 de junio próximos, siempre en el mismo horario.La vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Matilde Federik, preside el debate, en el que la acusación está a cargo del fiscal Ignacio Aramberry, mientras que el abogado Javier Aiani ejerce la defensa del imputado Britte, que llegó al juicio en libertad.Se trata del octogésimo noveno juicio por jurados que se realiza en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.