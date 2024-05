Encontraron muerta a la nuera de un ex ministro del gobierno de Menem

Una mujer de 49 años fue encontrada muerta en su departamento ubicado en el complejo del The Khiy del barrio Puerto Escondido, en Nordelta. Se trata de Anahí Olivia Sánchez Lazzaro, de 49 años, ex nuera de Carlos Corach, ministro del Interior del gobierno de Carlos Menem.El cuerpo de la mujer fue hallado este viernes por su hija de 19 años, Sofía Corach, ya que fue a verla debido a que no le respondía las llamadas, según se informó. Por el momento, la Justicia trabaja sobre el caso que fue caratulado como “averiguación de causales de muerte”.La investigación está a cargo de la fiscal María Virginia Toso, quien ordenó la autopsia. Este sábado, el informe preliminar determinó que Sánchez Lazzaro murió de “un infarto agudo de miocardo” 36 horas antes de iniciar los estudios.Además, se confirmó que no había ingerido medicamentos y que el deceso sería por causa natural. En el entorno de la familia, descartaron que se trate de un suicidio.“En el departamento no se encontró ningún signo de violencia. El lugar estaba en obra hace seis meses, por lo que había varias cajas y un escenario típico de esos casos”, explicaron los investigadores. En la escena, se secuestró el celular de la mujer para analizar su contenido y se realizará una pericia a su camioneta.Sánchez Lazzaro fue esposa de Natalio Corach, el hijo de Carlos Corach, quien ejerció como ministro del Interior desde enero de 1995 hasta diciembre de 1999, en el mandato de Carlos Menem.