Hallaron muerto al youtuber acusado de tenencia de material pedófilo

El youtuber Leonel Esteban Borroni (40), quien era más conocido como “Un León Viajero”, fue hallado muerto en su casa de Isidro Casanova este sábado. En los últimos días había sido allanado e indagado en una causa judicial en su contra por el delito de tenencia y distribución de material pedófilo.El hecho fue alertado a las autoridades por un cuñado de Borroni, que fue hasta su vivienda porque no le respondía las llamadas. Ante esa preocupante situación, el hombre ingresó a la vivienda y encontró al influencer en el baño de la vivienda, con sus manos y piernas atadas con precintos plásticos.El cuñado llamó al 911 y minutos después oficiales de la Policía junto a personal médico llegaron al lugar y constataron que Borroni se encontraba sin vida.Se cree que se trató de un suicidio. Efectivos de la Policía Científica trabajaron en la escena y determinaron que las ataduras podrían haber sido realizadas por el propio Borroni, según informaron fuentes del caso.Además, familiares de youtuber aseguraron que se encontraba deprimido por la causa judicial y que dejó mensajes de despedida en su teléfono celular.En la investigación de la muerte interviene el fiscal Matías Folino, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática Homicidios de La Matanza.Borroni había sido allanado el jueves pasado por la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia Policía Federal, en el marco de una causa tramitada en la Ayudantía Fiscal N°2 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de Luis Brogna, con las ayudantes fiscales Lorena Pecorelli y Daniela Sánchez.Ese expediente se había iniciado luego de una alerta en su contra de la organización estadounidense National Center For Missinng and Exploited Children (NCMEC), que depende del Congreso en Washington DC y rastrea movimientos de material prohibido.Las actuaciones se iniciaron tras el análisis de 18 reportes categorizados como “prioridad Nivel E” del NCMEC. Estos documentos, en donde figuraban menores tanto argentinos como del exterior, fueron enviados a la unidad de identificación de víctimas de la PFA y a Interpol, desde donde se constató que, supuestamente, había producción casera de material pornográfico infantil en Argentina, un delito que no se le imputaba a Borroni.“Del análisis del material reportado, se identificaron más de 300 imágenes de material de abuso sexual infantil, el cual podría ser inédito -de producción nueva o propia-, visualizándose en el material distribuido a niños víctimas menores de 13 años de edad, en su mayoría varones, abusados por sujetos mayores de edad tanto hombres como mujeres”, asegura un informe del caso.El análisis de imagen, por otra parte, reveló una tendencia en ascenso: se encontraron varias imágenes de abuso sexual infantil creadas con inteligencia artificial.Las investigaciones llevaron a los detectives a los domicilios de Borroni y de otros tres sospechosos, entre ellos un menor de edad, de 17 años, un profesor de educación física y un empleado de una empresa de tecnología, todos oriundos de La Matanza.En la casa de Borroni se incautaros dispositivos electrónicos. De acuerdo a fuentes judiciales, el influencer fue indagado en el transcurso del viernes. No quedó detenido. Los casos de tenencia de material pedófilo suelen terminar con una pena en suspenso.Borroni se había posicionado y había ganado popularidad en el mundo de las redes sociales al documentar sus viajes por Argentina, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Ecuador, entre otros países. Con el alias de “Un León Viajero”, había acumulado 137 mil seguidores en TikTok con 3,3 millones de likes, 108 mil suscriptores en YouTube, otros 164 mil seguidores en Instagram.