Discutió con sus vecinos tras fiesta, le pegaron con un caño y lo atropellaron

Un adolescente de 17 años discutió con sus vecinos, lo golpearon con un caño y luego lo atropellaron varias veces con una camioneta. El terrible episodio ocurrió el domingo pasado, pero se conoció recién hoy.Todo comenzó cuando la víctima, Ángel Alan Tomás Pereyra, salía de una fiesta y se encontró con sus vecinos en la intersección de las calles Balcarce y Callao.Por motivos que no están claros, empezaron a discutir y la pelea fue escalando hasta que terminaron en golpes. Allí, uno de los dos lo agredió con un caño.Cuando Pereyra ya estaba caído y sin poder defenderse, uno de los atacantes se subió a una camioneta y lo pasó por arriba más de una vez, según el relato de testigos.Luego del ataque, las personas que estaban en el lugar llamaron a la policía y al personal del SAME. Minutos después, fue derivado al Hospital Larcade, donde se encuentra internado en terapia intensiva.“Salimos de una fiesta, nos cruzamos con un vecino con el que siempre hablabamos, Alan le pidió un trago y comenzaron a discutir. Como Alan iba ganando en la pelea, el hermano de ‘Toti’ -uno de los presuntos agresores-, salió con un caño de gas y empezaron a pegarle”, dijo uno de los amigos de la víctima en diálogo con el portal Diario Efecto.A su vez, agregó: “Tuvimos que salir a correr, ellos eran más grandes. Ahí fue que el hermano de Toti se subió al auto y empezó a perseguirlo. Cuando él se cayó al piso, el que iba manejando se subió a la vereda y le pisó la cabeza con el auto. Después hizo marcha atrás para pisársela de nuevo”.De la misma manera, otro amigo y testigo apuntó: “La policía nos revisó a nosotros, pero no fue a buscarlos a ellos. Los agresores, luego del hecho, se la pasaron burlándose y uno de ellos dijo ‘lo finé’”.El padre del joven dijo que no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría y, además, señaló que el denunciado fue su hijo, ya que los supuestos agresores lo acusaron de intento de robo. “Quiero que se haga justicia y que paguen quienes tengan que pagar, la madre está sufriendo”, sostuvo este sábado.