Podrían tener sanción deportiva detenidos por disturbios tras partido de Peñarol

Una gresca generalizada que incluyó corridas y gran cantidad de disparos en el Boulevard Perette, en cercanías al estadio de Peñarol, se produjo luego del partido de semifinal de la Copa Entre Ríos el domingo. El hecho terminó con dos personas detenidas.Al respecto, la Jefa de Comisaría Sexta, Subcomisaria, Daiana Albarracin, expresó aque el hecho ocurrió cuando se enfrentaron Peñarol y Malvinas de La Paz por un lugar en la final del certamen provincial, donde los hinchas del equipo paranaense luego de perder el partido, se cruzaron con fanáticos de su clásico rival, Sportivo Urquiza, quienes se burlaron de la eliminación.

Policiales Se produjeron disturbios en un partido por la Copa Entre Ríos

En este sentido, amplió que “parte de la barrabrava comenzó a correr porque supuestamente los hinchas de Sportivo Urquiza se reían porque Peñarol quedó afuera de la copa Entre Ríos, es por eso que comenzaron a arrojarse piedras”.Afortunándote no se registraron heridos. Primero se intentó dialogar con las personas, pero como la situación no cesaba se implementó el uso de balas de goma.“Se demoró a dos personas que estaban participando de los disturbios y se estima que tendrán una sanción deportiva también”, dijo Albarracin al detallar que ya “hay varios hinchas que no pueden hacer ingreso a la cancha por su comportamiento”Finalmente, lamentó lo ocurrido tras el encuentro deportivo ya que “el operativo dentro de la cancha fue un éxito. Había 900 personas y todo transcurrió con normalidad en el estadio”.