En tres días un ladrón robó cuatro veces en la misma casa: la justicia lo libera

La víctima es una mujer que vive en Concordia con sus tres hijos, uno de ellos menor de edad, y con indignación contó que permanece encerrada sin poder conciliar el sueño por miedo a la inseguridad. Tras la detención, la familia del ladrón fue a reclamar su liberación a la comisaría, y la justicia ordenó que quede en libertad.Alejandra, la víctima, contó que el delincuente ingresó a su vivienda por la ex Avenida Robinson (hoy calle Paraná) y La Rioja. "El chorro vino a mi casa por primera vez el día viernes 26 de abril, por segunda vez, el sábado a la tarde, luego a la noche y una cuarta vez vino a robar el domingo a la tarde/noche, alrededor de las 19:30", enumeró.Fue en esa última visita que la policía logró apresarlo. "Entró cuatro veces a mi casa", enfatizó la mujer, abrumada por la inseguridad que la rodea."La primera vez vino el viernes a la noche. Me di cuenta el sábado, cuando me levanté, que me faltaban las cosas", narró Alejandra. Y continuó: "Yo estaba en la cocina de mi casa y me di cuenta de que había ruidos en el patio, abrí la reja de la puerta de mi cocina y vi un movimiento. Él saltó el muro y no le alcancé a ver la cara, solamente la espalda. Saltó el muro y me di cuenta de que se había llevado la canilla"."En ese preciso momento que yo estaba del otro lado de mi cocina, el ladrón se robó la canilla de mi pileta, que está en la pared donde está el lavarropa. Todo lo que podía llevarse, se llevó. Todo, todo", enfatizó Alejandra."Volvió por la noche de ese mismo sábado. Había una olla en la parrilla, le volcó el líquido que tenía adentro, y se la llevó junto con un montón de cosas que había en el patio. Hasta se dio el lujo de volcar el líquido de la olla dentro de un contenedor de residuos. Se fue por la esquina de Hipólito Irigoyen, está filmado este personaje", detalló la vecina de la zona sur de Concordia.El delincuente “se dio el lujo de volver al día siguiente, el domingo por la tarde. Esta última vez lo vimos de cuerpo entero y, gracias a Dios, los efectivos de la Comisaría Primera lo pudieron atrapar en la puerta de su casa". En esa oportunidad, en uno de sus bolsillos tenía escondido una canilla de la casa de Alejandra, además de otras pertenencias que le había robado.Respecto a la identidad del reincidente ladrón, Alejandra detalló que se trata de un joven de 19 años que vive en esa zona, precisamente en el barrio El Molino. También mencionó que ya tiene varias causas y que, al verle la cara, lo pudo reconocer.Ese domingo, finalmente el delincuente fue detenido, pero su familia se hizo presente en la Comisaría Primera a reclamar por su liberación. "Estábamos todos en la comisaría. Yo estaba segura de que era él el delincuente que me había robado. Tenía todas las pruebas e incluso fue atrapado con la canilla que me había robado en ese momento, además de una manguera del lavarropas", agregó la damnificada de los reiterados robos.Este joven "reconoció que había estado adentro de mi casa. Teníamos todo, y cuando estábamos esperando las novedades en la comisaría, el comisario me dijo que tenía que hablar con la fiscal y, cuando volvió, me dijo que por orden de la fiscal lo tenía que liberar", lamentó."Yo me presenté el día lunes por la mañana a Tribunales, pero llegué solo hasta la mesa de entrada de la fiscalía porque no me atendieron. Me contestaron que la orden no había sido ingresada y me dijeron que volviera el día jueves", contó con indignación."Necesito que alguien me explique cómo funciona todo esto porque me encuentro encerrada en mi casa, no duermo, y el delincuente está suelto", concluyó la vecina en diálogo con