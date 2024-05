Cansado de los robos, un jubilado mató de un balazo a un ladrón de su barrio

Un jubilado de la ciudad misionera de Apóstoles fue detenido por matar de un balazo en el pecho a un conocido delincuente que vivía a dos cuadras de su casa. Ocurrió cuando el hombre fue hasta la casa de “Pity” para exigirle la devolución de las cosas que horas antes desaparecieron de su hogar.



Cerca de las 9 de este lunes, la Policía fue alertada por los médicos del hospital de Apóstoles sobre el ingreso de un hombre con una herida de bala en el pecho. Era Carlos Sebastián Medina (38), alias “Pity”, quien registraba numerosos antecedentes por robos y hurtos.



En base a testimonios, se pudo establecer que el lunes a la mañana Marciano Da Silva (71) se levantó y notó que durante la madrugada habían roto una ventana de madera de su casa, en la calle Teresa de Calcuta, en en barrio Szczesny, y se habían llevado la garrafa de gas y un cuchillo que había quedado sobre una mesa.





Como Da Silva ya había sufrido robos similares por parte de “Pity” Medina, no dudó que el delincuente, que vivía a menos de tres cuadras de su casa, había sido el autor del hecho. Es por eso que tomó un revólver calibre 32, se lo puso en la cintura y se dirigió a la casa del conocido ladrón.



El jubilado no dudó en responsabilizarlo del robo y le exigió la devolución de la garrafa y el cuchillo. El delincuente negó haber sido el autor y se generó una discusión entre ambos.



En esas circunstancias, “Pity” habría intentado agredir a Da Silva, que sacó el arma y disparó. La bala dio en el pecho de Medina, que quedó tendido en la vereda del barrio.



Más tarde, con la muerte de Medina confirmada, el juez de Instrucción Miguel Ángel Faría ordenó un allanamiento en la casa del "justiciero" para secuestrar el revólver. Además, dispuso su detención, al menos hasta que se le tome declaración indagatoria.



Desde la Policía reconocieron que Medina era un habitual residente de los calabozos. En el último año y medio, al menos tres de las víctimas lo identificaron por diversos delitos: desde el robo de un autoestéreo hasta 400.000 pesos que estaban guardados en una camioneta.



Además, había protagonizado junto a un cómplice robos a peatones que circulaban por las inmediaciones del barrio Szczesny.



Da Silva, que trabaja como albañil, había dicho que estaba cansado de los robos que sufrió a manos de “Pity”, aunque nunca lo había denunciado. Este lunes decidió enfrentarlo y lo mató.



La Policía también allanó la casa del fallecido, donde no se pudo hallar el cilindro de gas, pero sí un cuchillo que tendría las características del que fue robado en la casa del jubilado, publica Clarín.



El autor del disparo se encuentra alojado en la comisaría de Apóstoles y es probable que, una vez cumplido el trámite de imputación e indagatoria, el juez Faría disponga su prisión domiciliaria por tratarse de una persona mayor de 70 años.