César y Emerenciano Sena se reunieron en la cárcel sin permiso de la Fiscalía

Cómo se produjo el crimen de Cecilia Strzyzowski

A raíz de esto, trascendió que la Justicia pedirá las explicaciones pertinentes a las autoridades del Servicio Penitenciario y “analizarán si habrá sanciones”. A su vez, las fuentes indicaron que “la directiva de no revincularse está firme y ellos están al tanto”.Esta medida fue dispuesta el 22 de diciembre pasado por la Cámara de Apelaciones Criminal y Correccional, quienes habían anulado la resolución de la jueza de Garantías, María De las Mercedes Pereyra, que permitía que César, Emerenciano Cena y Marcela Acuña se reunieran.Esa noche, César la llevó hasta un hotel donde se quedaron a dormir. A las 9.16 horas del 2 de junio, las cámaras de seguridad registraron a Cecilia ingresando a la casa de sus suegros, ubicada en la calle Santa María de Oro 1460. En su mano tenía una valija negra que le había dado su abuela. Detrás de ella entró su ex esposo.Lo que sucedió a partir de ese momento se convirtió en un enigma, porque las cámaras no captaron nunca su salida. Según los investigadores, la joven fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 horas de ese mismo día en una de las habitaciones de la casa, aparentemente a causa de un estrangulamiento.Después de la trágica desaparición de Cecilia, la reconstrucción por parte de la fiscalía señala que su cuerpo habría sido transportado por José Gustavo Obregón, que era colaborador de la familia Sena, junto a César Sena.El cuerpo, envuelto en una frazada, fue llevado en una camioneta Toyota Hilux hasta la chanchería propiedad de los principales imputados. En este lugar, se especula que su cuerpo fue calcinado. Pero los restos de Cecilia no terminaron ahí, sino que habrían sido esparcidos en diversos lugares, incluyendo las orillas del Río Tragadero.