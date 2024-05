Choque de trenes en Palermo: lesiones craneales son las reiteradas entre heridos

Sociedad Las principales hipótesis del choque de trenes en Palermo

Elocurrido este viernes en el barrio de Palermo. Eso remarca de manera insistente el personal de emergencias que desde las 10:30 de la mañana se encuentra trabajando a la altura de Dorrego y Figueroa Alcorta para brindarle atención a los afectados por el accidente.Sin embargo, el episodio dejó unSegún informaron fuentes del SAME aa hospitales -entre ellas- mientras que otrasdel impacto. Estas últimas se determinó que no necesitaban ser movilizadas a un centro de salud luego de ser sometidas a una serie de chequeos médicos ahí mismo.el cual albergó a un total de. Los demás quedaron internados o en observación -dependiendo de cada caso-, en los hospitalesAsimismo, un efectivo de la Policía que iba a bordo del tren fue derivado al Churruca.De acuerdo a lo indicado en los partes médicos a los que accediólos diagnósticos más repetidos entre los pacientes hospitalizados sonEn este sentido, de los 55 afectados, hayEn este número se incluyequienes sufrieron daños cerebrales aunqueAmbas están siendo atendidas en el Rivadavia.una mujer de 59 años que también sufrió politraumatismos (internada en el Fernández); otra de 36 que está en el mismo hospital y también tuvo contusiones; y un hombre de 41 años alojado en el Ramos Mejía que además sufrió lesiones en el lado derecho del cuerpo.Por otro lado, haymientras que del herido restantela gravedad de su cuadro.Una de las personas que tal vez se llevó lo peor del choque de formaciones fue un hombre de 37 años que padecióy que iba a ser operado esta misma tarde, aunque las autoridades del hospital Rivadavia, donde está internado, aclararon que se trata de una intervención “no urgente”.en diferentes partes del cuerpo completan la lista de los diagnósticos de los afectados en el choque ocurrido esta mañana. También hubo pasajeros conEn diálogo con este medio, un chico de 13 años que salió ileso de la formación y se encontraba en las inmediaciones del hospital Rivadavia esperando por su mamá -que sí resultó herida- contó: “Íbamos sentados en la mitad del tren, de espaldas a la locomotora, y el golpe nos tiró para atrás. Mi mamá sintió el tirón en el cuello y se lastimó un poco la pierna porque el asiento se arrancó del piso en un costado”.dijo sobre el impacto.En cuánto a las hipótesis sobre las causales del choque, las primeras informaciones aseguran que el accidente se produjoen el marco de la falta de funcionamiento del sistema automático de señalización.Fuentes del sector afirmaron aque el maquinista que conducía la formación con pasajeros recibió la autorización para circular por esa vía, pese a que se encontraba en el camino la locomotora detenida. La notificación para avanzar los conductores la recibieron de manera escrita,y estos no se reparan por falta de repuestos.