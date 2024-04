Detuvieron a acompañante terapéutica por asesinar a una anciana

Una mujer de 52 años acusada de asesinar a su empleadora en el barrio porteño de Monserrat en noviembre de 2022 fue detenida y al momento de ser aprehendida confesó que ella la mató porque la señora la "tenía cansada".



Según informaron fuentes policiales, la detención de la acusada, que era la acompañante terapéutica de la víctima, se llevó a cabo en una vivienda ubicada a pocas cuadras del lugar del crimen.



El hecho, que ocurrió en un departamento del edificio ubicado en la Avenida Belgrano al 1600, se comenzó a investigar cuando la encargada del lugar dio aviso a la administradora de que una vecina no respondía los llamados desde hacía unos días y además de su departamento emanaba un fuerte olor nauseabundo.



Por esta razón, se solicitó la presencia de la Policía de la Ciudad, cuyo personal constató que la puerta se encontraba sin llave y que en el interior de la cocina se hallaba el cuerpo sin vida de la mujer, con gran cantidad de sangre en el piso y en estado de putrefacción.



Posteriormente, se confirmó que la víctima tenía 84 años y presentaba varios golpes en la cabeza y en el pecho, los cuales habrían sido efectuados con un objeto contundente.



Además, se determinó que la puerta de ingreso al departamento no presentaba signos de violencia y que el dormitorio de la víctima se hallaba desordenado, aunque no se constató el faltante de bienes en ese momento, ya que la mujer vivía sola.

Con el transcurso de los meses, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49, a cargo de María Paula Assaro, avanzó en la investigación.



Fue así que los detectives realizaron amplias tareas de campo, con la colaboración de la Sección Unidad de Perfil Criminal de la Superintendencia de Investigaciones Federales y se estableció que de la vivienda de la anciana faltaba su teléfono celular e incluso, los policías investigaron los consumos de sus tarjetas de débito y crédito, tras lo que detectaron compras realizadas luego de la fecha del crimen, en comercios ubicados en cercanías.



Luego del análisis de todos estos indicios, los efectivos que realizaron la investigación determinaron que el hecho habría sido perpetrado por una persona allegada a la víctima, con conocimiento de su rutina y facilidad para ingresar a su domicilio, todo lo cual hacía recaer las sospechas en su acompañante terapéutica, una mujer que mantenía residencia a escasas cuadras del lugar del asesinato.



Con el total de las pruebas obtenidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, a cargo de Guillermo Rongo, ordenó el allanamiento del hogar de la involucrada, ubicado sobre la calle Estados Unidos al 1400.



Durante el operativo, fue detenida esta mujer quien, durante la lectura de sus derechos, confesó espontáneamente frente a los testigos, haber sido la autora material del crimen: "La señora me tenía cansada".



Además, manifestó haber tomado un trozo de mármol que había en la vivienda y golpearla hasta quitarle la vida, para luego huir del lugar.

Durante la requisa en la casa de la acusada, se secuestraron dos teléfonos celulares, un anillo de oro con el nombre de pila de la víctima grabado en su interior, dos manojos de llaves y demás elementos de interés para la causa. (Noticias Argentinas)