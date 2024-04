Estafas telefónicas en Paraná: alertan por las modalidades del “cuento del tío”

Durante las últimas semanas, se han registrado numerosas denuncias de personas que han sido víctimas de estafas telefónicas en la ciudad de Paraná. En este sentido, la jefa de Delitos Económicos de la Policía, Eliana Galarza, brindó detalles asobre esta preocupante modalidad.“Me toca dar cuenta de una ola de llamados públicos que se ha registrado en la División 911 y las distintas comisarías de la ciudad, donde ciudadanos dan cuenta de la cantidad de llamados telefónicos que reciben sus líneas fijas, en el cual intentan engañarlos donde les dicen que, por motivo de la situación inflacionaria o el cambio de moneda, hay que juntar el dinero que se tiene en la vivienda para entregárselo a un supuesto representante bancario o profesional, quien se acercará para retirarlo y ponerlo en resguardo de la entidad bancaria”, manifestó.Además, agregó: “En estos últimos días, hemos tenido una ola alarmante, por eso es imprescindible que aquellas personas que tengan familiares o adultos mayores, que los concienticen y les hablen para que sepan que esta modalidad no existe ya que, bajo ninguna circunstancia, un representante bancario se acercará a nuestra vivienda para retirar el dinero y ponerlo en resguardo”.Asimismo, sostuvo: “La semana pasada tuvimos un caso perpetrado que todavía está en investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada, todavía no pudimos registrar autoría sobre este hecho”.“El ‘cuento del tío’ ataca la línea fija y también, en horas de la madrugada, se registraron llamados telefónicos, donde se aprovechan del estado de somnolencia de las personas para tomarlos desprevenidos, diciendo que tienen a algún familiar en una situación de riesgo. En muchos casos dijeron que están detenidos y que, si no se paga una cierta suma de dinero que se pasará a buscar por los domicilios, esta persona no será liberada, el cual es totalmente falso, ya que en la provincia de Entre Ríos no hay estadísticas de personas secuestradas”, apuntó.Por último, destacó: “Si recibimos un llamado de estas características, tenemos que cortar el llamado y si bajo alguna situación, nos genera alguna incertidumbre o sensación de inseguridad, damos aviso a la Comisaría de la jurisdicción o al 911 y nos comunicamos por otro medio con un familiar”.