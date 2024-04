Dieron de baja a exjefe policial condenado por quedarse con droga incautada

El caso

El gobierno provincial dispuso la baja de la Policía de Entre Ríos del subcomisario José Ramón Ieno, quien fue condenado el 22 de mayo en 2023 a una pena de seis meses de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer la función pública por el delito de Incumplimiento de los deberes de funcionario público.En concreto, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, determinó que Ieno secuestró droga en un operativo, pero nunca informó a las autoridades judiciales respecto al resultado del incautamiento . El hecho ocurrió en noviembre del 2019 en un camino que une a General Campos con Puerto Yeruá. Por entonces, Ieno era jefe de la Brigada de Abigeato de San Salvador.Ahora, el ministro de Gobierno y Justicia, Néstor Roncaglia, firmó el decreto N° 542/24 mediante el cual dispuso la baja de Ieno de la Policía. Según registró, la resolución está fechada el 12 de marzo."Considerando: Que, el Sr. Jefe de Policía de la Provincia solicita la Baja de las filas policiales del Subcomisario José Ramón Ieno, fundamentado en la previsión manifiesta en el artículo 59° inc. c) del Reglamento General de Policía-Ley 5654/75, teniendo como base la Sentencia N° 87 fechada el 22 de mayo de 2023, dictada en el marco del Expediente N° 5737, caratulado 'Ieno, José Ramón s/violación de los deberes de funcionarios públicos', emitida por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, a través de la cual se declara al funcionario como 'autor material y penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y condenarlo en consecuencia a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial para ejercer la función pública por el término de un año (doble tiempo de la condena)'".Finalmente, se explicó que, en función del procedimiento reglamentado, la División Asesoría Letrada de la Jefatura de Policía y la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Seguridad emitieron opinión técnico-jurídica considerando que la Baja de la Institución Policial de Ieno.A Ieno ese le reprochó que el 22 de noviembre de 2019, aproximadamente a las 20.40, en el marco de operativo realizado por personal perteneciente a la Brigada Abigeato de San Salvador, se halló y secuestró: una gorra gris con visera de color negro que en su interior tenía una media negra, con una bolsa de nylon que en su interior tenía trozos de una sustancia amarronada compacta, presumiblemente estupefacientes de la especie marihuana. El hallazgo se produjo en el camino que va de General Campos a Puerto Yeruá.“Dichos efectos (gorro y estupefaciente) le fueron confiados al jefe de la Brigada de Abigeato, José Ramón Ieno, dentro de un sobre en un cajón del escritorio de la oficina, quien sustrajo dichos efectos de la esfera de la Administración Pública y omitió intencionalmente ejecutar lo prescripto en el Código de Procedimiento de Entre Ríos Ley Nº 9,754 y su modificatoria Ley Nº 10.317, en el marco de ejercicio de su funciones en carácter de Jefe en turno de la Brigada Abigeato de San Salvador, no comunicando a las autoridades correspondientes Delegación de Toxicología, Unidad Fiscal y Jefatura Departamental, y sustrayendo dicho efecto que se encontraba bajo su estricta custodia", decía la acusación.