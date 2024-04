Dos policías desvalijaron una casa y cargaron el botín en el patrullero

Dos policías del destacamento Mar del Sud fueron detenidos por desvalijar una vivienda de esa pequeña localidad cercana a la ciudad balnearia de Miramar y cargar el botín en un patrullero.Según informó La Capital, la investigación se llevó a cabo gracias a que el jefe comunal de la policía de Miramar, de la que depende Mar del Sud, advirtió algo extraño en el hecho y dio aviso a las autoridades judiciales.La fiscal Ana María Caro solicitó la detención de ambos efectivos y allanamientos para los domicilios donde se pudo recuperar todo lo robado, entre lo que había un valioso cuatriciclo, informaron las fuentes consultadas por el medio marplatense, a la vez que se indicó que los dos fueron inmediatamente desafectados y quedaron en la Unidad Penal N°44 de Batán.La investigación fue posible gracias a que el jefe comunal de la policía de Miramar, de la que depende Mar del Sud, advirtió algo extraño en el hecho y dio aviso a las autoridades judiciales.El episodio ocurrió en la madrugada del sábado cuando la empresa de monitoreo de alarma alertó a los dueños de la vivienda ubicada en calle 11 y 94 sobre la activación de algunos sensores.Como los propietarios son de la localidad de Chacabuco, avisaron a unos amigos de Mar del Sud para que concurrieran para ver lo que sucedía y acudieron al lugar con los dos policías.Al revisar la casa solo notaron que se había dañado una puerta, pero que no había faltantes, por lo que aseguraron ese acceso y se marcharon.Al día siguiente, los amigos de los dueños pasaron por la casa para cerciorarse que todo seguía sin problemas, pero vieron no solo la puerta dañada, sino que, al entrar, se encontraron con que estaba desvalijada y que faltaban electrodomésticos y muebles hasta un cuatriciclo Yamaha de un valor estimado en 10 mil dólares.Tras realizarse la denuncia, la jefatura a cargo de Diego Gancedo analizó la labor de los policías y notó que el AVL del móvil 29117 (algo similar al GPS) marcaba algo muy extraño, ya que, después de aquella primera intervención a la madrugada el patrullero había regresado, había permanecido allí un tiempo, luego había dejado Mar del Sud para ir a Miramar y retornado más tarde a su lugar.El recorrido del móvil fue pensado para eludir cámaras de seguridad, aunque una de un domicilio particular lo captó y ahí se vio que llevaba su caja cargada hasta con el cuatriciclo.Así fue como este jueves la fiscal Caro solicitó allanamientos para los domicilios de ambos policías y allí se logró encontrar todo el botín con el cuatriciclo incluidos.El procedimiento estuvo a cargo de la DDI y los dos policías quedaron de inmediato detenidos y acusados de robo agravado en concurso real e incumplimiento de los deberes de funcionario público.