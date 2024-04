Compró una termofusora “muy barata” y era robada

La División Investigaciones de la Jefatura Departamental Nogoyá esclareció un hurto ocurrido días pasados, cuya denuncia comenzó siendo contra autores desconocidos y con el correr de las averiguaciones se individualizó a los implicados.El Jefe Departamental, Rafael Godoy, precisó que “la causa comenzó el sábado 13, cuando un vecino de Villa 3 de Febrero denunció la faltante de herramientas varias, que se encontraban en su lugar de trabajo, no teniendo el espacio medias de seguridad para las mismas. Inmediatamente el personal de la División Investigaciones puso en marcha las tareas de calle, pudiendo después conocer que por redes sociales se estaba ofreciendo a la venta".Habitualmente el ardid se efectúa con nombres y fotografías falsas: "Había que corroborar quien estaba realmente manipulando el perfil de Instagram que alegaba contar con una, y que a simple vista, coincidía con las características particulares de la interesada. Los efectivos ahondaron en las averiguaciones hasta llegar a una identidad concreta, como así también el domicilio del sujeto, presumiéndose allí la guarda de la herramienta", mencionó el funcionario.Sin embargo, la termofusora ya no estaba en poder del vendedor virtual, sino de un comprador, hasta quien también llegó la Policía: "Se ubicó al posible comprador del bien, quien una vez anoticiado de la procedencia de la misma, hizo entrega voluntaria de una Termofusora TF5006, color negra, con sus accesorios y su maletín de transporte. Se procedió al secuestro y por disposición de la Fiscal en Turno, fue entregada al propietario, previa intervención del gabinete criminalístico", comentó Godoy.Un dato curioso y no menor en la investigación, "es que en el mercado está costando aproximadamente $ 90.000 y en esta red social se ofrecía a $30.000. Quien la entregó, manifestó haberla adquirido de buena fe, cuestión que será ponderada por la justicia. No obstante, la situación nos da pie a recomendar que eviten adquirir cuando el precio es demasiado inferior, ya que termina perjudicado quien lo compra y se fomenta la comisión de hechos delictivos", explicó el Jefe policial de ese departamento. (Fm Estación Plus)