Murió automovilista de 78 años tras choque múltiple con un camión

Policiales Murieron dos estudiantes secundarios tras violentísimo accidente de tránsito

José Virgilio Borruto, de 78 años, era un jubilado italiano que vivía en la localidad balnearia de Villa Gesell. Este jueves viajaba junto a su esposa de 75 años, cuando su auto chocó contra un camión de gran porte sobre la Ruta 2, a la altura de La Plata, y ambos impactaron contra dos vehículos estacionados en una parrilla al paso. José quedó atrapado en su coche y murió a causa de las heridas.Todo sucedió este jueves sobre el kilómetro 42 y medio, a la altura de “El Peligro”, en La Plata. Lo sucedido se investiga en un expediente por homicidio culposo que investiga la UFI N°10 de ese distrito.Fuentes policiales indicaron a Infobae que José viajaba junto a Julia, su esposa de 75 años, cuando, por motivos que se desconocen, el Volkswagen Gol modelo Power gris que manejaba impactó contra el camión Mercedes Benz azul y blanco que manejaba un ciudadano boliviano de 54 años y oriundo de La Tablada, quien quedó en shock.Cuando los bomberos y el SAME llegaron al lugar del accidente, José se encontraba en el interior del vehículo, atrapado y sin signos vitales. Junto a él estaba Julia, inconsciente. No la podían sacar del coche, explicaron las fuentes del caso.Fueron los bomberos y el personal del SAME quienes finalmente rescataron a la mujer y la llevaron hasta el Hospital de Melchor Romero en estado crítico.En el lugar del hecho trabajaba la Policía Científica realizando las pericias de rigor que se sumarán a la causa que investiga el fiscal Carlos Vercellone.