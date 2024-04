“Datero” de asalto a distribuidora ofrece prisión condicional y pagar reparación

El millonario asalto a la distribuidora Belloni, ubicada en calle Bartolomé Zapata, de Paraná, ya tiene uno de los responsables condenados, el segundo presentó este jueves, una propuesta de pena en juicio abreviado, mientras que el tercero de los cómplices, permanece prófugo.Cabe recordar que el violento asalto ocurrió el 22 de julio de 2023, cuando los delincuentes se llevaron 30.000 dólares y un millón de pesos El ex empleado de la distribuidora, donde se desempeñaba como preventista, Luciano Emanuel Alegre, habría jugado un papel importante, al supuestamente, proporcionar información a Sebastián Ramón Britez, suegro de Alegre, exfutbolista y con antecedentes, quien actualmente se encuentra prófugo. Britez habría compartido la información con el uruguayo Antonio Leonardo Román (que tiene antecedentes), con quien efectuó el asalto y fue uno de los primeros detenidos en la causa.Según dio a conocer, se realizó este jueves, la presentación de un acuerdo de juicio abreviado respecto de uno Luciano Emanuel Alegre, quien reconoció parcialmente, haber contado ciertos datos precisos de los movimientos de la firma de la que era vendedor. Esa información habría sido utilizada por los asaltantes.La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, dará a conocer el jueves 25 de abril, su resolución sobre el acuerdo de juicio abreviado que presentaron el fiscal, Mariano Budasoff, y el defensor, Claudio Berón, quien asistió a Luciano Emanuel Alegre, el ex empleado de la firma y yerno de Britez.Fiscalía y defensa acordaron, presentar como propuesta de condena, la pena de tres años de prisión condicional, el cumplimiento de normas de conducta por el plazo de la condena, durante los que deberá acreditar el cumplimiento de 96 horas globales por cada año de condena en una institución de bien público a determinar.Además, Alegre ofreció pagar el pago a la víctima de cuatro millones de pesos a depositar en una cuenta del damnificado o cuenta judicial al momento de la sentencia homologatoria y el pago de 14 cuotas mensuales, de 550 dólares estadounidenses , que concretará en las oficinas de los letrados querellantes del 1º al 15 de cada mes.El fiscal dio cuenta de toda la evidencia de cargo que se pudo recabar durante la investigación, que permitió concluir que Alegre, desempeñó el rol de instigador del hecho, puesto que proporcionó información precisa de los movimientos económicos de la empresa en la que se desempeñaba como vendedor, traicionado la lealtad de su empleador.El empleado y preventista de la distribuidora, admitió que desde la firma no reconocían su tarea y todos los datos que otorgó pudieron ser cotejados, exponiendo a Alegre como el “datero” o instigador, ya que según pudo saberel acusado le habría dicho a su suegro que ese día, iban a tener el dinero en el lugar, con una sola persona en el local y que era muy fácil concretarlo.Al mismo tiempo, se aclaró que la acusación de “instigador de robo simple”, la cual prevé penas de un mes a seis años de prisión, se acordó, ya que no se pudo determinar que Alegre, estuviese al tanto que sus cómplices utilizarían un arma de fuego, que fue manipulada por Britez, para perpetrar el atraco. Sin embargo, Alegre admite que comentaba los detalles sobre la empresa, delante de su novia y suegro (Britez), actualmente prófugo.Tras escuchar al fiscal y al defensor, la jueza Castagno, aclaró que habiéndose expedido respecto del acuerdo que homologó respecto de Román, en este caso, se limitará a analizar el rol que se le atribuyó específicamente a Alegre.