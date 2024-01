Asalto a distribuidora: involucrados compraron bienes en moneda extranjera

Los detalles de la investigación

En el marco de la investigación del robo a la distribuidora ubicada en la calle Bartolomé Zapata y Formosa de Paraná, ocurrido el pasado sábado 22 de julio, se conocieron nuevos avances. Los abogados querellantes, Germán Palomeque y Pedro Fontanetto, brindaron detalles a Elonce sobre el caso.Según las declaraciones de los abogados, Luciano Emanuel Alegre, empleado de la empresa, habría jugado un papel importante al proporcionar información a Antonio Leonardo Román, uno de los primeros detenidos en la causa, y a Sebastián Ramón Britez, exjugador de Patronato, quien actualmente se encuentra prófugo.Germán Palomeque contextualizó el inicio de la investigación, señalando que desde el principio se sospechaba de la participación de dos individuos provenientes de la provincia de Buenos Aires. “El primero que se individualizó fue Antonio Leonardo Román, y este está privado de su libertad desde principios de agosto", relató."También estaba la duda desde un primer momento, se sabía de qué había alguien desde adentro de la empresa que había filtrado información porque el accionar fue extremadamente oportuno en cuanto al día, la hora, y también fueron muy precisos en cuanto a la búsqueda del dinero y el conocimiento del establecimiento", agregó Palomeque.La investigación avanzó con declaraciones obtenidas, revelando que Luciano Emanuel Alegre, empleado de la empresa, fue identificado como el informante clave. “Alegre convocó a estas personas, uno de ellos, su suegro (Britez), se reunieron en Paraná y luego lo ejecutaron un sábado por la mañana aprovechando que había menos gente en la empresa", indicó Palomeque y agregó que "se pudo saber que Alegre, trabajando en la empresa, aportó fotos además de informar qué día era mejor para realizar el hecho"."Realmente es atípico llegar a quién es el autor de la maniobra y esto es un mérito muy grande por parte del fiscal y de la División Robos y Hurtos, por eso nos encontramos en esta instancia respecto a los tres imputados", comentó el letrado.El robo no solo afectó económicamente a la empresa, sino que generó incertidumbre entre los empleados, “Imagínate estar trabajando en el ambiente donde sabes que alguien dijo una frase exacta que permitía el ingreso y tener que convivir con la duda y la incertidumbre de no saber quién te entregó para semejante hecho", manifestó Palomeque.En esta misma línea, Pablo Fontanetto, detalló los eventos fundamentales en torno a la detención: "El señorfue detenido entre las fechas de Navidad y Año Nuevo. En ese momento tuvimos una audiencia, que, por pedido de la acusación privada, creíamos oportuno que se tenía que dictar lapara asegurar que no se vaya a fugar sino para asegurar la producción de pruebas que va a venir con el devenir de la causa y con posterioridad de la feria y que tiene que ver con gente vinculada a la empresa yafirmó.El otro detenido es Antonio Leonardo Román. La Policía también busca a su hermano, Washington Román, quien está entre los sospechosos.Durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación, se encontró dinero, aunque no se puede determinar con total certeza que sea el robado en la empresa. No obstante, Fontanetto destacó: "En relación al hecho, pudimos corroborar a través de tareas propias que hemos hecho como querellantes quecon lo cual, eso da de alguna manera que todo este movimiento había tenido su participación".La particularidad del caso se evidencia en la adquisición de bienes por parte de los implicados.En tanto, el letrado indicó la solicitud de Román para ampliar su declaración, proporcionando datos extremadamente certeros sobre los otros dos imputados: "No solamente que hay evidencia que dan a entender la participación de ambos, sino que su consorte procesal, quien ya se encuentra detenido hace unos meses, ratificó y describió en el caso dePara finalizar y en cuanto a los antecedentes de los involucrados, Fontanetto compartió: "En el caso de Román que es el primer detenido, el cual es ciudadano uruguayo y fue uno de los fundamentos para tenerlo con prisión preventiva porque siempre tienen latente un escape del país y ademásBritez, tenemos entendido que también y".