Muerte de Joaquín Nonidas: seguirá en libertad el sospechoso de haberlo agredido

Policiales Un detenido por el caso del hombre hallado fallecido en su vivienda en Paraná

Detención

Audiencia

En la tarde del miércoles 10 de abril, un hombre fue encontrado sin vida en su domicilio, ubicado en calle Rubén Zárate, entre Los Chanas y Pasaje Montiel, dio cuenta Elonce. La víctima fue identificada comoUn familiar alertó a la Comisaría de la zona, tras varios días de no tener noticias de su suegro. Ante esta situación, los efectivos policiales acudieron al lugar y, encontraron el cuerpo, boca abajo con manchas de sangre a su alrededor y un golpe en la zona de la cabeza, más precisamente, en el rostro.La policía se encuentra abocada a investigar lo sucedido y según se indicó a Elonce, “supuestamente, este hombre habría tenido un inconveniente, días anteriores, con una persona que no sería familiar, por eso tenía esa lesión ”, dijo el comisario José Rodríguez, Jefe de la Comisaría 16 y agregó que, a raíz de esa herida, antes de ir a su domicilio, el hombre había recibido atención médica en el Centro de Salud Corrales.En tanto, este lunes, desde la División Homicidios, se confirmó que el resultado preliminar de la autopsia, precisó queAdemás, el personal de la División Homicidios, realizó un trabajo exhaustivo en el que pudo reconstruir las horas previas al fallecimiento del hombre de 57 años.Por tal motivo, este lunes, se procedió a la detención de Norberto Cabrera, de 41 años, quien quedó alojado en la División Alcaidía de Tribunales, a disposición del Fiscal interviniente.Este martes, se llevó a cabo una audiencia en los tribunales de Paraná, donde la fiscalía solicitó la prisión preventiva del hombre sospechado de haber agredido a Nonidas.La jueza de Garantías de Paraná, Carola Bacaluzzo, resolvió rechazar el pedido de prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario que solicitó el fiscal, Laureano Dato, por el plazo de 20 días, para Norberto Cabrera, de 41 años, padre de dos hijos y sin antecedentes penales computables según informó el Registro Nacional de Reincidencia (RNR), que está imputado del delito de Homicidio preterintencional en perjuicio de Joaquín Arnoldo Nonidas, de 57 años.Bacaluzzo entendió que correspondía rechazar el pedido del fiscal y hacer lugar al de los defensores públicos, Vanesa Sampedri y Juan Carlín, que solicitaron la inmediata libertad de su asistido. Los defensores fundamentaron su solicitud en que no se configura en el caso ninguno de los dos riesgos procesales que ameritan el dictado de una medida de coerción de la libertad ambulatoria, como lo son el peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación.Según indicó, el Fiscal Laureano Dato solicitó 20 días para tomar declaración a los testigos del hecho y al mismo tiempo, que en ese lapso, se le dicte a Cabrera una Prisión Preventiva domiciliaria, bajo el cargo de "Homicidio Preterintencional".Por su parte, los defensores Juan Carlín y Vanesa Sampedri , se opusieron a la solicitud del fiscal, dado el bajo rango de pena en expectativa (entre uno y tres años de prisión) y pidieron que solo se impongan, restricciones para evitar contacto de Cabrera con los testigos."No advertimos riesgo de fuga. Además, Cabrera se moviliza con muletas y está esperando una cirugía. Solo debería ordenársele restricciones para con los testigos de la causa”, señalaron los fiscales.Finalmente, la jueza Carola Bacaluzzo se hizo eco del pedido de los abogados defensores oficiales e impuso, a Cabrera diez días de restricciones, efectuándole, asimismo, una severa advertencia para que no tome contacto por redes sociales o telefonía con quienes deben aportar datos que conduzcan a esclarecer el hecho.