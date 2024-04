Causa María Marta García Belsunce: Nicolás Pachelo apeló la condena a perpetua

Foto: Archivo

La defensa de Nicolás Pachelo apeló en las últimas horas el fallo de la Cámara de Casación penal Bonaerense que revocó la absolución por el crimen de María Marta García Belsunce y condenó al ex vecino del Carmel a la pena de prisión perpetua al considerar que fue el autor del homicidio de la socióloga.



El 27 de marzo pasado, la Sala II de la Cámara de Casación revocó el fallo absolutorio por mayoría que había dictado el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro en diciembre de 2022. Tras la decisión de los jueces Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño, Pachelo fue trasladado a la Unidad 9 La Plata: una cárcel de máxima seguridad.



Este lunes, los abogados de Pachelo interpusieron un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la Ley y, subsidiariamente, otro de Casación horizontal (NdeR: que otra sala evalúe el fallo de los jueces Budiño y Mancini Hebeca).



Marcelo Rodríguez Jordán y Raquel Pérez Iglesias solicitaron que “se revoque la condena a prisión perpetua impuesta por el tribunal de Casación respecto” del crimen de María Marta y “se mantenga la absolución pronunciada por la primera instancia sobre” Pachelo.



Para los abogados, los jueces Budiño y Mancini Hebeca no sólo los “han privado de una instancia ordinaria para impugnar su decisión, sino que han emitido un pronunciamiento alejado de la prueba y del derecho” y consideraron que el fallo que censuran “desacierta al interpretar las normas penales y procesales”.



Los letrados volvieron a cargar contra Carlos Carrascosa y la familia García Belsunce (teoría clausurada por la Justicia) al decir que su defendido no participo en la elaboración del “certificado médico falso en el que se consignaba que la muerte había sido consecuencia de un paro cardio-respiratorio ‘no traumático’”; “la idea de ‘accidente doméstico’”; y que no “participó en la limpieza y alteración de la escena del crimen”; como tampoco descartó el “pituto”.



También dijeron: “No se incautó arma de fuego alguna en poder de nuestro defendido ni objeto alguno perteneciente a la familia Carrascosa-García Belsunce; no hay rastros de su ADN (genéticos) en el domicilio”. (Infobae)