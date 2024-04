El “reproche” detrás del doble parricidio: el testimonio de dos niñas será clave

El testimonio de dos niñas será clave

El “reproche” detrás del doble parricidio

“El padre no lo puso a cargo por la enfermedad que padecía: el consumo de drogas”

“Una familia bastante golpeada”

Avanza la investigación para esclarecer ely del que no se tiene precedentes en la historia reciente en Entre Ríos. Las víctimas fueron identificadas como, de 62 años y conocido carnicero de la ciudad, y, de 50 años.Por el cruento hecho de sangre(38), hijo de las víctimas y ex prefecto (fue dado de baja),; éstos fueron fueron apresados cuando intentaban escapar de la escena del doble crimen y luego de que la nieta de las víctimas saliera de la propiedad pidiendo ayuda.que había pasado la noche en el lugar”, confirmó ael subjefe de la Departamental policial de Diamante, Diego Cabello del Campo. Según explicó, la mujer que dio aviso a la Policía fue la madre de la segunda niña en mención.La causa está en manos del fiscal Gilberto Robledo quien, junto a su equipo profesional, entrevistará a las niñas. “Eso se determinará cuando se haga la cámara Gesell a ambas menores”, mencionó el comisario.Los investigadores sospechan que el doble crimen se habría desencadenado tras una discusión por dinero. Rojas (h) habría ido a la casa de sus padres a pedirles dinero y, ante la negativa, él y su novia comenzaron a revisar todos los ambientes. Habría sido en ese contexto que se produjo el ataque en la cocina. Los cuerpos fueron hallados con signos de haber sido apuñalados y golpeados. Pero el trasfondo del doble parricidio que conmueve a Diamante podría ser la problemática de consumo de drogas en los detenidos por el brutal crimen.“Había una relación bastante conflictiva en el ámbito familiar”, confió Cabello del Campo y agregó que la mujer, en tanto, había salido el año pasado de la cárcel tras cumplir una condena por narcomenudeo.De hecho, reveló quepor no recibir el local comercial”., destacó.Finalmente, el funcionario policial lamentó que los Rojas-Gorosito son “una familia bastante golpeada”. “A fines del año pasado,; ella era funcionaria de Prefectura Naval y la chiquita (que fue testigo del doble parricidio) había quedado bajo la custodia de su padre”, contó y mencionó que, “el fin de semana, como suele suceder en la mayoría de las familias, la chiquita paseaba en la casa de sus abuelos”., cerró.