Conducía alcoholizado, provocó choque en cadena e intentó fugarse en Paraná

Intentaba darse a la fuga y chocó

Testimonio de los conductores

Un accidente vial de gran magnitud sacudió la mañana de este sábado en la ciudad de Paraná.protagonizó un choque en cadena en la intersección de calle Corrientes y Uruguay, dejando a su paso daños materiales significativos yEl hecho tuvo lugar alrededor de las 7:45 de la mañana, cuando el mencionado conductor,por la mencionada arteria. En un instante, su vehículodel lugar inicial del accidente. Su actitud no se detuvo ahí, ya que,Asimismo,dado que se presume que no pertenece al hombre detenido.evidenciando el estado de embriaguez notorio por parte del conductor.El hombre detenido, además de mostrar signos evidentes de intoxicación alcohólica,Uno de los afectados, el conductor de la moto que fue embestida en el choque en cadena, brindó su testimonio a, detallando los momentos de angustia y caos que vivieron en el momento del impacto."Estábamos detenidos en el semáforo en rojo y a los segundos de estar detenidos, un auto me chocó de atrás y de ahí salió un coche (refiriéndose al Fiat Siena) que venía, aparentemente, alcoholizado o drogado, porque tenía alcohol dentro del auto", relató el conductor de la moto.Continúa: "Nosotros estamos bien, gracias a Dios, pero es lamentable esta situación porque uno está yendo a trabajar y que te pasen estas cosas, no se puede.El conductor de la moto también detalló cómo el Fiat Siena continuó su marcha tras impactarlos: "Luego de que el Siena nos chocó a nosotros, siguió 100 metros, y se chocó el poste de la luz y ahí para.Al describir la actitud del conductor del Fiat Siena tras el accidente, explicó:Por su parte, el conductor del Volkswagen Gol, agregó: "Se veía que venía rápido,A pesar de haber sufrido el impacto, el conductor del vehículo Gol destacó su estado de salud: "Yo estoy bien, pero me golpeé el cuello bastante fuerte", concluyó.