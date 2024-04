Mujer que denunció por abuso sexual a Villa llegó a un acuerdo económico

Tamara Doldán, ex novia del futbolista Sebastián Villa, denunció al ex jugador de Boca por abuso sexual a mediados de 2021, dos años antes de su condena por violencia de género, ocurrida en junio de 2023. A partir de ese momento, se generó un expediente en el cual el delantero fue imputado, procesado y elevado a juicio.



Sin embargo, en las últimas horas la situación cambió. Doldán llegó a un acuerdo económico con Villa, que le corresponde a modo de resarcimiento, pero, al mismo tiempo, pidió que el juicio no se realice, según confirmaron fuentes con acceso al expediente a Infobae. Avisó también que, en caso del que proceso se haga, no va a declarar.



Luego de ese acuerdo económico, Doldán, con su abogado Roberto Castillo, se presentó en la Justicia para homologar el acuerdo, lo que está en trámite. Pero, al mismo tiempo, hizo otra presentación pidiendo que el juicio no se realice porque “se ventilarían cosas íntimas”.



Además, aclaró que no se presentará a declarar. Doldán, tal como Villa, vive desde hace un tiempo en Europa.



Si bien el juicio seguirá adelante, como indica la norma, desde la Justicia aseguran que “sería mucho más complicado” llegar a una condena sin la declaración de la víctima que constituye “la prueba fundamental”.



En junio de 2023, Villa fue condenado a 2 años por violencia de género por haber golpeado a otra ex pareja, Daniela Cortes. En esa oportunidad, también hubo un acuerdo económico, un resarcimiento.



En ese momento, confirmado a Infobae por el abogado de la víctima, Fernando Burlando. A pesar de ese acuerdo extrajudicial, el juicio contra Villa siguió adelante y se llegó a una condena. Para eso fue fundamental la declaración de Cortes que, a pesar del arreglo de dinero, declaró como víctima por zoom, desde Colombia, su país de origen. El caso de abuso que no llegó a juicio Las pruebas, en una minuciosa investigación a cargo de la UFI N°3 de Esteban Echeverría, a cargo de las fiscales Vanesa González y Verónica Pérez le dan la razón a Doldán. Tamara, oriunda de Misiones, madre de un hijo, realizó la denuncia en la Justicia, asistió a hospitales donde se constataron sus lesiones, y enfrentó una extensa pericia psiquiátrica, donde las expertas que la analizaron coincidieron en que advertían los traumas propios de una violación. No había signos de fabulación.



Su relación con Villa, aseguraron las especialistas, estuvo marcada por la coerción, por el uso de la fuerza que ella convirtió en su propia vergüenza, entre escenas del machismo más elemental. Las fiscales creyeron en ella. Así, pidieron la detención del futbolista. El juez de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, Javier Mafucci Moore, el mismo magistrado que elevó a juicio al delantero por violencia de género contra una pareja anterior, se negó a autorizar el arresto del jugador de Boca.



En una entrevista con Infobae, realizada en 2022, Tamara reveló que ver al hoy delantero del Beroe en Bulgaria jugar con la camiseta azul y oro tras la denuncia, la lastimaba “muchísimo”. “Mirá, yo era de Boca y todo mi familia era de Boca. Se festejaba mucho cuando jugaba Boca, y eso es algo que no se puede hacer más en mi familia. Es decepcionante”, aseguró.