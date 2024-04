Apuñalaron a verdulero de 80 años por defender a clienta en robo: testimonios

Graves heridas

Buscan a los delincuentes

"Le partieron el corazón con una chuza"

“Si le cerrábamos la verdulería se moría”

Un verdulero de 80 años se encuentra internado en grave estado tras ser apuñalado por delincuentes que ingresaron a su local para robarle en la ciudad de Santa Fe.El hecho ocurrió este miércoles por la noche, alrededor de las 20, en la verdulería que está ubicada a pocos metros de la Comisaría 8ª, del barrio Guadalupe, en el momento en el que Hugo Schnell, dueño del local, intentó defender a una de sus clientes que fue asaltada allí.Según se informó, la verdulería está ubicada en la avenida General Paz al 7.400, y Schnell fue atacado a puñaladas y recibió puntazos en el hemotórax izquierdo, en el rostro y en el pericardio.Habrían sido los gritos de la mujer atacada, los que pusieron en fuga a los ladrones y por ello, rápidamente, efectivos policiales se hicieron presentes en el lugar y varios vecinos.Tras lo ocurrido, Schnell fue derivado al Hospital José María Cullen, donde fue atendido en el shockroom por los médicos que lo pudieron estabilizar.Luego, el verdulero fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y quedó internado en estado delicado con asistencia respiratoria mecánica en una sala de terapia intensiva de ese establecimiento médico.Ahora la Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona en donde quedaron grabadas las imágenes del momento en el que los ladrones llegan al local y también cuando se escapan corriendo para tratar de identificarlos y detenerlos.El caso quedó a cargo del fiscal de Homicidios Gonzalo Iglesias, quien ordenó elaborar un informe médico sobre el estado de salud de la víctima, la realización de los peritajes correspondientes en el lugar del hecho, la identificación de testigos de lo ocurrido y el secuestro de las cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para dar con los delincuentes que permanecen prófugos."Es un dolor impresionante el que sentimos porque mi papá es un laburante de toda la vida y que venga alguien así, a arruinarle la existencia, no solo a él sino a toda la familia, por nada, ya que no sabemos siquiera qué pasó. Él se cuidaba siempre, hay medidas de seguridad por todos lados, pero no le sirvió de nada", dijo muy angustiada Patricia, la hija del verdulero.Entre lágrimas, Patricia afirmó sobre su papá: "Le partieron el corazón con una chuza y ahora su estado no es bueno. Se encuentra en estado crítico y en coma en la terapia del Hospital Cullen. Debieron partirle el tórax para repararle la herida que le produjo la chuza, que lo atravesó de lado a lado".Fabián, su hermano, agregó: "Si bien mi papá tiene 80 años y podría estar tranquilo en su casa, si le cerrábamos la verdulería se moría. Es más, sabemos que si sale de esta de seguro vuelve a la verdulería".Sobre la modalidad de trabajo de Hugo destacó: "Cerraba cuando lo hacía el supermercado, igualmente le decíamos que no se quede hasta tan tarde por la situación de inseguridad que se vive en estos tiempos", y concluyó: "Lo que más lamento es que si agarran al delincuente, seguro al otro día sale como si nada". Fuente: (NA-UnoSantaFe)