Asesinaron a puñaladas a un hombre de 67 años y se llevaron su auto

Un hombre de 67 años fue hallado muerto a puñaladas en su casa de la localidad santafesina de Andino y el hecho conmocionó a la pequeña localidad del departamento Iriondo donde en más de una década se había registrado un solo asesinato y desde noviembre pasado ya son tres los crímenes ocurridos en diversas características y que no están vinculados entre sí.Según informó La Capital, la víctima fue identificada como Daniel Jorge Leguizamón, cuyo cuerpo sin vida fue descubierto el martes a la tarde en su casa situada en Primitivo Beccacece al 500 en el barrio Quebradas de Andino 2 y, una vez que se constató que también le habían sustraído su auto, la hipótesis principal se perfila como la de un homicidio en ocasión de robo.El hombre vivía en esa zona poco poblada y algo alejada del resto del pueblo con mayoría de casas de fin de semana y hasta el lugar habían llegado dos amigas suyas que estaban preocupadas porque hacía dos días que no respondía a sus llamados.Al arribar a la vivienda, en principio, no se notaron signos de violencia en las aberturas y cuando entraron se toparon primero con varias manchas de sangre en el piso y con el cadáver de su amigo tirado en el piso de la cocina y herido con múltiples lesiones punzocortantes en tórax y cuello.De inmediato, las testigos llamaron a la comisaría 13ª de Andino y los policías informaron al fiscal de San Lorenzo Aquiles Balbis, quien se dirigió a la escena del crimen donde trabajó personal de la Policía de Investigaciones (PDI).Balbis ordenó las medidas de rigor para avanzar la investigación, entre ellas toma de testimonios, levantamiento de rastros y huellas, así como el secuestro de cuchillos de la casa, mientras que, si bien los vecinos del lugar no estaban al tanto de lo sucedido y en la zona no abundan las cámaras de vigilancia, fuentes allegadas a la investigación señalaron que hay algunas líneas abiertas.En cuanto al posible móvil, el hecho de que el domicilio al parecer no presentaba signos de violencia en sus aberturas generó varias hipótesis hasta que se comprobó el faltante del auto de Leguizamón, un Chevrolet Onix gris plata que hasta anoche no había aparecido y que perfila la posibilidad de que se haya tratado de un homicidio en ocasión de robo.Este crimen fue el tercero en Pueblo Andino en poco más de cuatro meses y uno de los anteriores fue el femicidio de Valeria Zambrana, una bombera voluntaria de 44 años hallada asesinada a fines de noviembre pasado con un balazo en la nuca en la zona conocida como Balcón del Río. Días después fue imputado por el hecho un hombre de 44 años con quien la mujer habría tenido una relación sentimental.Luego de ese hecho, se conoció el crimen de Gonzalo Daniel Barrientos ocurrido el mes pasado y que causó mucha más preocupación por la modalidad empleada, ya que fue una balacera que nadie habría podido prever en un pueblo como Andino.El caso sucedió en el barrio Quebradas 2, en Juan Valente al 400, a un par de cuadras de donde fue hallado muerto Leguizamón el martes y Barrientos era uno de los 50 invitados en un cumpleaños realizado en una casa alquilada a tal fin por un joven rosarino cuando, pasada la medianoche del domingo 3 de marzo, ingresaron dos encapuchados a los tiros.El joven de 24 años, que estaba prófugo de la Justicia sospechado de integrar la banda de Uriel "Lucho" Cantero, recibió siete heridas de bala y hubo otros cinco heridos, algunos de gravedad, de los cuales uno se fue del hospital donde estaba internado antes de recibir el alta médica. (NA)