Siguen en terapia intensiva niña y su mamá que sobrevivieron a fatal accidente

Parte médico

Policiales Madre e hijita que sobrevivieron en fatal accidente están intubadas y muy graves

Un fatal accidente ocurrió en la noche del martes en el ingreso a la localidad de Federación. En el mismo fallecierony su hijo,, fueron derivadas a Concordia, donde este jueves permanecían internadas en terapia intensiva del hospital Marvernat. “Están en grave estado”, confirmó ala fiscal de Federación, Josefina Penón Busaniche.El hospital Masvernat difundió este mediodía, un nuevo parte médico sobre el estado de salud de la mujer gravemente herida en el siniestro vial y de su pequeña hija de cinco años de edad.Al respecto,, bajo sedación profunda en ARM. Buena evolución de la cirugía, se realizó nueva tomografía de cerebro sin haber cambios importantes. Continúa en las mismas condiciones de ayer”, indicó el informe del nosocomio.En tanto, se confirmó quedel Hospital Masvernat.En referencia a las causas del fatal accidente y las pericias parapara poder conocer cuál fue la mecánica del accidente, cómo se produjo el mismo y la velocidad de los vehículos”.Tras ratificar que “fue un choque frontal”, manifestó que “las otras dos personas involucradas en el hecho, que iban en el Chevrolet Cruze, están fuera de peligro”, aunque admitió que “también sufrieron lesiones graves porque tuvieron fracturas uno en el brazo y otro en la pierna”.En cuanto al conductor de 16 años, aclaró que “no puedo hablar de responsabilidad del menor hasta que no tenga el informe pericial que me va dilucidar quién causó este accidente con alguna maniobra imprudente”.“Si surge que fue el menor de edad, puede ser involucrado en el proceso porque, si bien es menor, ya tiene 16 años. El carnet de conducir se otorga en Federación a partir de los 17 años con autorización para manejar en la ciudad, no en ruta”, reveló la funcionaria judicial. “Con esa edad, podría llegar a estar involucrado en el proceso”, dijo.Asimismo, Penón Busaniche reconoció que “la señalización de esa ruta no está clara. Hay iluminación, pero, justo donde fue el impacto, la luminaria pública no estaba funcionando. No obstante, se podía ver, aunque no con claridad”.