Robaron en Registro de Conducir de Paraná y hubo demoras en los turnos

El edificio de Registro de Conducir de Paraná, en calle Alem, fue el blanco de un robo entre la noche y la madrugada. Según informaron a, los delincuentes rompieron una puerta para ingresar al inmueble y se llevaron un televisor.

El televisor estaba amurado en una de las paredes y era el que se utilizaba para visualizar la continuidad de los turnos. Los trabajadores se dieron cuenta del hecho al llegar al lugar y dieron aviso al personal de Comisaría Segunda quienes realizaron las tareas de rigor en el lugar. Se estima que los delincuentes eran sean menores.Debido a esta situación, se generaron demora de una hora en la atención de turnos. Ante este hecho,dialogó con quienes aguardaban realizar trámites en el lugar.“Vengo a renovar el carnet y estoy atento esperando que me llamen”, dijo un hombre .En tanto, otro de los presentes, se apenó por el robo y mencionó que es la segunda vez que espera para ser atendido. “Ayer no había sistema y hoy no está el televisor”, expresó con cierto grado de indignación.Durante la madrugada, el personal policial recuperó el televisor robado y s detuvo a los dos delincuentes. Al respecto, el Jefe de la División 911, Juan Zunino, informó aque durante esta madrugada observaron a tres jóvenes que caminaban a un ritmo muy veloz, con un televisor. “Cuando le comenzaron a preguntar sobre de dónde habían sacado el artefacto, todos decían cosas distintas y en realidad se trataba del robado en el Registro de Conducir", expresó.“Tras lo sucedido, se puso en conocimiento al fiscal en turno y se los trasladaron a la Alcaidía de Tribunales, donde se constató que uno de los delintes tenían antecedentes por robo”, ampió.Acto seguido, Zunino destacó la importancia de las recorridas nocturnas de la policía para interceptar cuando los delincuentes trasladan cosas dudosas. “Las excusas son que las encuentran en la basura o demás”.