Recibía mensajes extorsivos y descubrieron que era la hija de su empleada

Una joven de 23 años resultó detenida en las últimas horas bajo sospecha de haber enviado una serie de mensajes extorsivos a un joven empresario del barrio de Fisherton, del noroeste de Rosario.



A pedido del fiscal Federico Rébola, personal de la Policía de Investigaciones irrumpió en Maradona al 1200 bis, en barrio Stella Maris, y detuvo a Sofía C., quien quedó alojada en la sede de la fuerza.



Los investigadores constataron que la joven detenida es hija de una mujer que oficiaba de empleada doméstica en la casa de la víctima, que vive en un chalet distante poco más de un kilómetro del domicilio allanado.



Según la causa trascendió que, desde fines de febrero, el denunciante comenzó a recibir mensajes y llamadas en los que desconocidos le exigían plata para no lastimarlo a él o su familia. Y al analizar esas líneas, los investigadores se toparon con Sofía C., que fue puesta a disposición de la Fiscalía.