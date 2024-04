Anularon fallo que le negó la prisión domiciliaria a narco que sufre de cáncer

La Cámara Federal de Casación anuló un fallo que le había denegado la prisión domiciliaria a un condenado por narcotraficante que padece de cáncer de próstata en estado avanzado.



Se trata del misionero Pedro Amadeo "Pity" Arrúa, de 60 años de edad, actualmente detenido en la cárcel de Marcos Paz cumpliendo dos condenas dictadas en 2019 y 2021 por tribunales federales de Entre Ríos y Misiones.



Los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Alejandro Slokar sostuvieron que el rechazo formulado por un tribunal oral federal de San Martín incurrió en errores procesales que lo transforman en nulo.



"La resolución puesta en crisis se encuentra afectada por un vicio de nulidad, toda vez que no se facilitó la intervención previa de la defensa para evaluar y controlar el informe médico del Servicio Penitenciario Federal sobre el que se resolvió rechazar la pretensión defensista", dijeron.



"La actividad jurisdiccional se desarrolló privando a la defensa de toda posibilidad de contestar y expresar su punto de vista en orden a las cuestiones introducidas en el informe incorporado", advirtieron.



El fallo aclara que la nulidad de la denegatoria no implica anticipar opinión sobre lo que en definitiva se resolverá respecto a la prisión domiciliaria.



En enero pasado, la Cámara Federal de San Martín había concedido un hábeas corpus a favor de Arrúa, a quien ya se le había diagnosticado cáncer de próstata, con probables ramificaciones, y tenía pendientes turnos y estudios recomendados por una junta médica. Esa situación no ha variado, en lo sustancial.