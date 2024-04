Cadete denunció el robo de su moto y un intento de estafa por falso rescate

Tahiel denunció a través de Elonce el robo de su motocicleta, acontecido el lunes por la mañana del barrio Paraná XVI. Lo llamativo del caso fue que desconocidos lo llamaron para exigirle una suma de dinero a cambio del rescate del rodado, pero se trató de un intento de estafa en la que afortunadamente no cayó. Para la víctima del ilícito, “hubo una filtración de información” vinculada a sus datos personales, que él no difundió.



“La moto estaba estacionada con todas las medidas de seguridad, pero la sustrajeron igual; es una Guerrero Trip de 110cc, blanca, modelo 2022 y el asiento estaba recién tapizado con un antideslizante marca Nex de color negro con letras blancas”, especificó el joven al estimar: “Quizás, cortaron la linga y la destrabaron porque de otra forma no podrían haberla llevado”.



“A la moto, la cuidaba muchísimo y estéticamente estaba intacta, como de fábrica”, lamentó.



Según contó la víctima del robo, a la moto la utilizaba para brindar el servicio de cadetería. “Me cortaron las piernas porque era mi herramienta de trabajo, mi medio para movilizarme porque, además, hago militancia desde lo comunitario y era la forma que tenía de llegar a distintas partes de la ciudad”, comentó al respecto. Ahora, Tahiel desempolvó su bicicleta para poder manejarse y conseguir su sustento diario.



Tras el robo, que ocurrió entre las 10 y las 11 del lunes feriado, Tahiel dio aviso al 911 y después radicó la denuncia en la comisaría decimosexta. “Me dijeron que en la zona suelen registrarse muchos hechos delictivos vinculados a la sustracción de motos”, comentó al respecto.



“Y ayer recibí un llamado extorsivo por el que me pedían 30.000 pesos, siendo que la moto sale 1.5 millón de pesos”, reveló a Elonce. Y continuó: “Me decían que a la moto la tenían en un taller, en barrio Mosconi, pero no supieron decirme ni el número de cuadro ni el de la patente”.



Para Tahiel, “hubo una filtración de información” vinculada a sus datos personales, que él no difundió. “Me pedían un adelanto y que después iban a constatar, en el taller, los datos que yo pedía; pero como no me los supieron dar, les dije que no iba a transferir ningún dinero a menos que me constataran que esa fuera mi moto”, reveló.



“No voy a ceder a extorsiones porque si ante datos certeros sobre el paradero de la moto”, sentenció al lamentar: “Traté de rastrearla, pero la desaparecieron porque no hay nadie ofreciéndola ni como motopartes”. (Elonce)