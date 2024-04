El aberrante argumento del hombre acusado de torturar a su hijo de 8 años

Policiales Estremecedor relato de un nene de ocho años que era torturado por su papá

El pueblo de Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, no sale de la conmoción por el estremecedor caso del nene de 8 años rescatado de los maltratos de su papá. El chiquito hoy se encuentra a resguardo de la Justicia, pero durante mucho tiempo su padre, al ser consultado acerca de los motivos por los que su hijo lloraba, daba un aberrante argumento: “No hace la tarea”.El caso se conoció en las últimas horas. De acuerdo a lo informado por los medios locales, salió a la luz luego de que vecinos denunciaran una pelea entre el dueño de la vivienda y el acusado, quien le alquilaba la casa en la localidad de Las Heras, Santa Cruz.Si bien el menor fue rescatado por la Policía, previamente vivió un calvario debido a que, según constatan los análisis médicos, las lesiones son de larga data.En un principio se supo que la abuela del menor se había presentado en una oportunidad en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia donde había denunciado que no la dejaban ver a su nieto y que el pequeño sufría agresiones verbales por parte del padre. Sin embargo, no hubo avances en aquel momento.Más allá de esa particular situación, no hubo otras denuncias sobre el maltrato que sufría el nene. Fuentes policiales indicaron que el dueño de la vivienda -en donde vivían desde hace un año- le habría preguntado al acusado en varias oportunidades por qué el nene lloraba tanto a lo que él respondía que era castigado porque “no quería hacer la tarea”. Pese a ello, se desconoce si el chico estaba escolarizado.El acusado, por su parte, fue detenido por los delitos de “tentativa de homicidio” debido a la cantidad y gravedad de las lesiones que tenía el pequeño. Según lo precisado por el medio, padre e hijo vivían solos en una casa precaria, construida con chapas y que no tenía baño.Además, el imputado podría enfrentar problemas psiquiátricos según dichos de su propia madre. En el caso interviene el juez Eduardo Quelín, titular del Juzgado de Instrucción Penal N° 1.