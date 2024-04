Un automóvil despistó en una avenida y cayó en profunda zanja

Un siniestro vial ocurrió cerca de las 12.30 horas, cuando un vehículo marca Peugeot, modelo 207, transitaba por la avenida Rösch, entre calles Los Cerros y Cabo Sendrós, de la ciudad de Concordia.



Fue en ese tramo de la arteria, cuando por causas que se tratan de establecer, el hombre que conducía el Peugeot habría golpeado con uno de los divisores de la bicisenda, lo que desestabilizó el coche.



Fue por eso que, totalmente descontrolado, se fue hacia la derecha y terminó cayendo en una profunda zanja que se formó a la vera del barrio 48 Viviendas, en proximidades de una ex hostería. Si bien el conductor no tuvo lesiones, por jurisdicción, en el lugar se hizo presente un móvil de la Comisaría Sexta.



Una de las vecinas que estaba en el lugar señaló que, el propio conductor había acusado a una camioneta que lo sobrepasó a gran velocidad, lo que lo desestabilizó hasta terminar chocando contra el divisor de la bicisenda.



Por último, la misma vecina recordó que no es el primer accidente que ocurre en el lugar y pidió medidas para reducir la velocidad de los vehículos que transitan por el lugar. (Diario Río Uruguay)