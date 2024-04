"Hay que cambiar las leyes", exigió el hijo del veterano de Malvinas asesinado

Policiales Detuvieron a un hombre por el crimen del excombatiente de Malvinas

La víctima, que cumplía funciones como custodio cuando fue sorprendido por dos ladrones que le dispararon en la cabeza, fue suboficial mayor de la Infantería de Marina y participó de la operación denominada “Rosario” durante la guerra.“No quiero que la muerte de mi padre sea en vano, queremos justicia y que no se olviden porque el día de mañana le puede pasar a cualquiera”, señaló Brian en diálogo con. “Es algo que está pasando todos los días, uno nunca piensa que le va a tocar tan de cerca, ves en las noticias que matan a pobre gente que está yendo a laburar, que se gana la moneda… Y hoy me tocó a mí”, añadió.“Es muy duro como es cada vez más la gente que sale a hacer daño, cuantas familias hay como la mía destrozada, hay que cambiar las leyes, no hay otra forma”, opinó al respecto. “Esta gente no respeta a nadie, salen a lastimar gente, a matar. ¿Cuándo le vamos poner un ´basta´´?”.“Mi padre fue siempre una persona de este palo, le gustaban las fuerzas, se retiró y no se podía quedar quieto, se quedaba en casa y se avejentaba, tenía que salir a trabajar”, dijo sobre el veterano de 64 años ya retirado.“Estamos todos muy rotos, estoy muy herido. La parrilla los domingos no se van a prender más”, señaló y contó que Akins tenía un nieto de un año y tres meses. “Le habíamos hecho una remera que decía ´mi abuelo es héroe de Malvinas´. No llegó a verla, me lo arrebataron”, dijo.“Yo soy personal policial y supe cuando me pasan la dirección de una calle que mi padre estaba fallecido, si no me habrían pasado un hospital”, dijo sobre el llamado que recibió el día del homicidio. “Abracen a sus familiares, disfruten cada momento”, aconsejó.“A mí me llamaron, lo mataron de un tiro. Ya está, no hay nada más, velorio, entierro y queda en la memoria. Lo vamos a recordar como un héroe y su nieto va a estar preguntando por su abuelo”, cerró.Este domingo la DDI de Avellenada detuvo a un sospechoso en el hospital de Quilmes, al que ingresó con cuatro heridas de arma de fuego. Las imágenes de las cámaras de seguridad y algunos testimonios lo señalan como uno de los homicidas. En tanto, busca a su cómplice.El crimen ocurrió en la localidad de Lanús, sobre las calles A. Illia y Ferre. Fuentes policiales informaron que por medio de un llamado al 911 se advirtió sobre la presencia de un hombre (Ricardo Akins) tendido en el asfalto con una herida sangrante en el cráneo y sin signos vitales. En cercanías, se encontraba Osvaldo Gúzman, con una herida en el brazo.Akins formó parte de la Agrupación Comandos Anfibios, con la que sirvió en la guerra de Malvinas, y fue promoción 46 de la Escuela de Suboficiales de la Infantería Marina (ESIM). Al trascender el crimen, sus compañeros lo despidieron con dolorosos mensajes.