Imputaron al joven que atropelló y mató a un inspector de tránsito

Policiales Inspector de tránsito murió atropellado por auto mientras realizaba un control

La localidad cordobesa de Huerta Grande se encuentra en estado de shock. Este sábado por la noche Ubaldo Portela, un inspector municipal de 55 años, murió tras ser atropellado mientras trabajaba en un control de tránsito.El hombre fue embestido por un Fiat Palio que era conducido por un joven de 19 alrededor de las 20. La Policía intervino y el involucrado fue trasladado a la comisaría local en donde todavía permanece detenido.Este domingo por la tarde se confirmó que el conductor quedó imputado por el hecho. Así lo dispuso la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, quien acusó al joven de homicidio culposo agravado.Según publicó Punilla Informa testigos aseguraron que el automovilista se cambió de carril y condujo varios metros en contramano antes de llegar al cruce donde tuvo lugar el choque. Entre quienes sostienen esta versión se encuentra otro inspector que trabajaba con Portela cuando ocurrió la tragedia.Aparentemente el implicado habría querido sobrepasar una larga fila de autos que se había formado en el lugar. En ese contexto, se supone que arrolló a la víctima. A su vez, según precisaron fuentes policiales el conductor no se encontraba alcoholizado.Por otro lado, otros trascendidos aseguran que el control no contaba con los artefactos refractarios correspondientes y se especula que el conductor podría no haber visto al inspector por este motivo. En las próximas horas, se espera que se analicen cámaras instaladas en el lugar para confirmar estas dos teorías.Desde la Municipalidad se solidarizaron con los familiares de Portela y decretaron duelo para las próximas dos jornadas. Así, quedaron suspendidos varios shows y actividades recreativas previstas para Pascuas.