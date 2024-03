Mujer le pegó con una pala a su papá por negarse a darle su tarjeta de débito

Una mujer se peleó con su padre y le pegó fuertemente con una pala en la cabeza luego de que el hombre se negara a entregarle su tarjeta de débito.



El violento hecho ocurrió durante el mediodía de este domingo en la ciudad chubutense de Esquel, en la zona del Barrio Ceferino donde se ubica el domicilio de la víctima de 74 años.



Todo comenzó a la mañana cuando la mujer fue a pedirle la tarjeta de débito a su papá y este no quiso hacer entrega del plástico. Esta situación desató una discusión que fue escalando en violencia, donde la acusada se puso muy agresiva y no dejaba de insultarlo.



En ese momento, ante la contundente posición del hombre de no darle la tarjeta, la hija agarró una pala y le pegó en la cabeza y en la mano izquierda.



Con varias heridas, el hombre salió de su casa y le pidió ayuda a un vecino que lo acompañó hasta la Comisaría Primera de Esquel para denunciar lo que había pasado.



Alrededor de las 12 horas llegó a la dependencia policial, donde solicitó una medida de exclusión del hogar y una de protección para evitar nuevos ataques por parte de su hija.



Al respecto, el fiscal de turno dispuso que se dé intervención al Servicio de Protección de Derechos y también se dispuso la intervención de personal de la Policía Comunitaria.



Finalmente, tras efectuar la denuncia, el hombre agredido fue derivado a la guardia del Hospital Zonal de Esquel para que los médicos pudieran examinarlo, realizarle las curaciones y evaluar el grado de las lesiones. (TN)