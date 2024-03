Inició juicio contra camionero que transportaba casi dos toneladas de marihuana

El Tribunal Oral Federal de Paraná tiene un semestre con al menos tres juicios que exponen a Entre Ríos como una de las principales rutas del narcotráfico. Cargamentos millonarios que viajan por rutas entrerrianas hacia distintos destinos.



El juicio que ya dio comienzo es el de Gastón Leonel Siandra de 27 años, quien el 25 de marzo de 2023 transitaba por la autovía Artigas (ruta nacional 14) de norte a sur, cerca de Concordia, al mando de un camión Magirus Deutz con semirremolque.



Primero, esquivó el control del Senasa y luego intentó hacer lo mismo con el puesto de control de Gendarmería Nacional ubicado en seguida, pero finalmente detuvo la marcha.



Con el perro detector de drogas confirmaron las sospechas, pero no imaginaban la cantidad de droga que iban a encontrar; fueron en total 1.857 kilos de marihuana, distribuidos en 94 bultos, que estaban entre decenas de bines de mandarinas. Se trató del tercer mayor cargamento de marihuana detectado en la historia en Entre Ríos.



Siandra, oriundo de Chajarí, comenzó a ser juzgado el pasado lunes ante el Tribunal Oral Federal de Paraná presidido por Noemí Berros, acusado por el fiscal general José Ignacio Candioti y defendido por el abogado Marcelo Sigot.



En la primera jornada del debate declararon los testigos tanto civiles como de Gendarmería que participaron del procedimiento. Recordaron el trabajo realizado para descargar los bultos, primero a mano y después con un sampi para bajar los bines y el largo trabajo de conteo y pesaje de la droga.



La guía del perro detector de drogas de Gendarmería, Yésica Isasi, contó cómo el animal marcaba desesperado en todas partes. “Era una cantidad exuberante, nunca había visto algo así”, recordó la joven.



Siandra declaró al finalizar la jornada y lo hizo sin presencia del público, por lo que su relato quedó bajo reserva de las partes y la jueza.



En la investigación se pudo determinar que el joven de Chajarí era dueño del camión, de hecho, está inscripto en AFIP como transportista de carga. Tenía dos celulares y tres chips o tarjetas SIM que fueron peritados y de allí surgió gran parte de la información que lo incrimina. No se habría tratado de una mula o un simple encargue que le hicieron. En los mensajes se encontró que él gestionaba con el proveedor de Paraguay y coordinaba con el destinatario de la droga.



Además, había dos autos que iban adelante haciendo punta en el viaje, que lograron evadirse. Ahí posiblemente iba el dueño del cargamento, aún no está claro. Sí se sabe que el cargamento tenía como destino la provincia de Buenos Aires.



En tanto que no era la primera vez que Siandra realizaba un viaje narco. Ya había hecho al menos un transporte de un cargamento un tiempo antes, por el que le pagaron 5 millones de pesos (a valores de más de un año atrás).



Este cargamento de 1853 kilos fue valuado en 4.800.000 dólares, según el cálculo realizado porque AFIP, que informó que el kilo de marihuana andaba por los 2.500 dólares.



El próximo miércoles serán los alegatos de las partes y luego se aguardará por la sentencia del Tribunal.



En la nueva ruta de la cocaína



El 18 de abril comenzará el juicio por un transporte de 36 kilos de cocaína que fue detectado el 1° de mayo del año pasado, en el Puesto Caminero Paso Cerrito. Luis Miguel Báez y Jesica Angelica Casco, que serían pareja, oriundos de Misiones, están procesados y con prisión preventiva desde entonces.



Aquella tarde iban en un auto Peugeot 306 con 36,092 kilos de cocaína, distribuidos en 35 que se hallaban ocultos dentro de un espacio ubicado debajo del baúl del automóvil. Fueron descubiertos por los policías camineros apostado en el kilómetro 341 de la ruta nacional 14. El perro marcó la presencia de drogas en la parte del baúl y no tardaron en encontrar los ladrillos de cocaína.



Presumiblemente la droga, que había sido cargada en el noreste argentino, tenía como destino Uruguay, tal como se ha comprobado en varios casos similares, debido a que los carteles narcos que distribuyen la droga producida en Bolivia y Perú buscan hacer llegar los cargamentos a Europa y Asia vía el Puerto de Montevideo.



Éxtasis brasileño



El 6 de mayo comenzará el juicio por casi 9.000 pastillas de éxtasis y más de 7 kilos de la sustancia MDMA sólida y en polvo que fueron hallados también en el Puesto Caminero de Paso Cerrito, a fines de 2022. Tres hombres serán acusados ante el Tribunal Oral Federal de Paraná.



Se trata de los misioneros Héctor Fernando Seles, Lucas Claudio Da Silva y Alexis Da Silva. Los hermanos Da Silva cayeron el 27 de diciembre de 2022 trasladaban 8.913 pastillas de éxtasis y 7,344 kilogramos de esa sustancia sólida y en polvo. El viaje había comenzado en la localidad de San Vicente, provincia de Misiones, y el destino es incierto por el momento en la investigación.



A las 6.15 de aquella jornada los policías detuvieron la marcha de la VW Saveiro, les preguntaron hacia dónde iban y ambos se contradijeron: uno dijo que iban a Benito Legerén, cerca de Concordia, a visitar familiares, y el otro titubeó. Pasaron el perro detector de drogas que marcó positivamente la presencia de estupefacientes en ambos laterales detrás de las puertas del habitáculo de pasajeros y en el sector de la rueda de auxilio, debajo de la carga.



La sustancia estaba distribuida en una bolsa de nailon que contenía 1,3 gramos de polvo de éxtasis, tres paquetes envueltos en cinta color ocre que contenían 3,021 kilogramos de sustancia estupefaciente MDMA, y 7,344 kilogramos de pastillas, sustancia sólida y en polvo, acondicionada en 13 paquetes y en una bolsa.



Ambos hermanos quedaron detenidos y fueron procesados. Pero la investigación a cargo de la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, se profundizó. A partir del análisis de pericias de celulares y otros elementos, pudieron identificar a Seles como el cerebro de la operación y que viajaba como puntero o campana del transporte narco. Así, siete meses después se ordenó un allanamiento en su vivienda en Misiones donde fue detenido en julio de 2023, luego indagado, procesado y en mayo será juzgado junto a los hermanos Da Silva.



Según la imputación, Seles “fue el encargado de conseguir la sustancia estupefaciente, la cual tendría como origen Brasil”. Esto se constató en otras causas similares de transporte de éxtasis, como un juicio a una banda cordobesa el año pasado, que habían viajado al vecino país para provisionarse de un cargamento de éxtasis.



Además, se sospecha que Seles era quien negociaba con los destinatarios de la droga en Buenos Aires, por lo que lo consideran “el ideólogo de este hecho delictivo”, precisó Análisis Digital.