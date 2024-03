La identidad del motociclista muerto tras chocar montículo de tierra en Paraná

En la mañana de este Viernes Santo se produjo un accidente en la ciudad de Paraná, que le costó la vida a un joven de 29 años.El hecho se registró en calle Valentín Deniz, a metros de Larramendi, y la víctima, que se conducía en una moto tipo enduro, fue identificada como Gino Paéz, según confirmó a, el Subcomisario Oscar Samek, Segundo Jefe de Comisaría Once.Se iniciaron las pericias de rigor y se puso en conocimiento al Fiscal de Delitos Complejos en turno, Laureano Dato, que ordenó el secuestro de la moto y el traslado del cuerpo a la morgue de Oro Verde para la realización de la autopsia.Consultado sobre cómo se habría desencadenado el accidente, Samec mencionó que “esta persona habría estado circulando por Valentín Denis hacia Larramendi, por la oscuridad que hay en el lugar no habría divisado un terraplén de broza que está ocupando parte de la calzada y con el cual habría colisionado perdiendo el control y cayendo. A raíz de este fuerte golpe que sufrió en la cabeza, perdió la vida”.Samek afirmó que Páez, domiciliado en Bajada Grande, “tenía casco, pero no llevaba colocado, lo llevaba en el brazo, eso se determinó en las pericias”.Sobre el lugar del accidente, el Subcomisario dio cuenta que la zona “tiene iluminación, pero es escasa y el estado de la calle es regular, no es de lo mejor”. Asimismo, se está tratando de determinar si el terraplén es propiedad de algún vecino ya que “está muy próximo a un domicilio”, donde además hay autos en estado de abandono, “obstaculizando parte de la transitabilidad de la zona”.En relación a la velocidad en que se habría trasladado Páez, indicó que si bien hasta el momento no hay certezas, “presumimos que pudo haber transitado a una velocidad bastante pronunciada por las características del accidente”. Se conducía en una moto tipo enduro de 200 cc.Finalmente, Samek puntualizó que habría un testigo del accidente que fue la persona que dio aviso al 911 y en el lugar del hecho no hay cámaras de seguridad.