Denunció que fue estafada y más de diez personas la acusaron del mismo engaño

Una mujer se presentó en la Comisaría de Chajarí radicando una denuncia por una estafa que rondaría los 70.000 dólares. Según expuso, fue estafada por una persona a la que no identificó. Ella vendía productos importados, en su mayoría motos y teléfonos, también vehículos, con la promesa que un contacto que tenía en la aduana permitiría que el producto llegue a la ciudad.



Después que la mujer radicó la denuncia, más de diez personas se presentaron en la sede policial y la denunciaron ya que les vendió productos y nunca los recibieron. Ellos ya habían sido alertados por la misma sobre lo sucedido.



Si bien la mujer dijo que en total fueron unos 69 mil dólares los que contempla la estafa, de acuerdo a las denuncias que siguen apareciendo, la cifra sería superior.



Desde la Policía ya se venía trabajando de oficio en el tema, pero no daban con un damnificado que quisiera radicar la denuncia porque “estaban convencidos que iban a recibir los productos”.



Ahora, con la anticipación que hizo la propia “denunciadante/denunciada”, se abrió el abanico y aparecen espontáneamente quienes sufrieron la estafa y no recibieron la moto, el auto, el teléfono celular o el aire acondicionado que habían adquirido.



En tanto, la Justicia trabaja en pos de esclarecer un hecho que tiene víctimas y victimarios. (Chajarí al día)