Ladrón tiró almohadones, saltó al vacío desde un séptimo piso y murió

Policiales Falsos plomeros asaltaron a una jubilada y quisieron huir saltando de un balcón

Dos ladrones disfrazados de plomeros le robaron este jueves a una anciana de 94 años en su departamento ubicado en el séptimo piso de un edificio de Córdoba. Más allá del hecho policial, lo llamativo de este caso es que uno de los delincuentes tiró almohadones desde el balcón, saltó al vacío para escapar de la Policía y murió.El hecho ocurrió por la mañana en la intersección de Cañada y 9 de Julio, en el centro de la capital cordobesa. Alertados por la situación, los efectivos policiales rodearon a los ladrones que se encontraban dentro de la vivienda.Los delincuentes habían ingresado armados con una pistola Bersa calibre 22 al departamento. Allí, maniataron a la anciana y redujeron a su cuidadora. No obstante, esta última pudo escapar y advirtió lo que pasaba a la encargada del edificio.Un móvil policial que circulaba por la zona actuó de inmediato y luego fueron llegando refuerzos, al mismo tiempo que se montó un operativo que incluyó el corte de la avenida Colón.Uno de los dos falsos plomeros tomó unos almohadones y los tiró hacia un patio interno para luego saltar al vacío desde un séptimo piso.El delincuente no logró evitar las graves lesiones que sufrió pese a su insólita estrategia para amortiguar el golpe y debió ser trasladado al Hospital de Urgencia de Córdoba, donde murió cuatro horas después.Fuentes oficiales informaron que la anciana no sufrió heridas y que pudo recuperar los $70.000 que le habían quitado.Mientras tanto, la Policía sí logró capturar al otro delincuente, de 33 años, que intentó escaparse. En su caso, se colgó del exterior del edificio para intentar llegar a la vereda en la que, justamente, estaban los efectivos.Un video grabado por vecinos de la zona muestra cómo el ladrón estaba trepado en el primer piso y con dudas si saltar a la vereda, donde estaban los agentes o no.Permaneció agarrado a un aire acondicionado ante la insistencia de la Policía, pero se negaba. Después de un rato, fue detenido.