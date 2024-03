Detuvieron al presunto asesino del playero de Rosario: tiene 15 años

Sobre el caso

#SolicitudDeColaboracion #Homicidio #Rosario | La Fiscalía Regional Segunda Circunscripción solicita la colaboración de la población para dar con la persona que se observa en las imagenes. La persona se encuentra sindicada como autor del hecho de homicidio de Bruno Bussanich... pic.twitter.com/pRpCEXkKFd — Fiscalía Regional Segunda Circunscripción (@fiscaliareg2) March 11, 2024

La Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe detuvo a un menor de 15 años sospechoso de cometer el crimen de Bruno Bussanich, el trabajador de una estación de servicio asesinado el pasado sábado 9 de marzo.El detenido habría sido el autor material del homicidio. Cayó en la tarde de este jueves, en un allanamiento ordenado por el fiscal Patricio Saldutti en barrio Fontanarrosa, antes conocido como Zona Cero.El detenido, de 15 años de edad, quedó a disposición de la Justicia de Menores.Bruno Bussanich, de 25 años, fue asesinado en la noche del sábado 9 de marzo en la estación de servicio de Mendoza al 7600, donde trabajaba como playero. Hincha de Rosario Central, estaba en pareja con Jimena López, de 27 años, y ambos eran padres de Valentino. El crimen se sumó a los homicidios de dos taxistas y un colectivero en pocos días, cometidos para dar un mensaje mafioso al gobierno de Maximiliano Pullaro.Las tres personas que habían sido demoradas en el marco de la causa que investiga el asesinato quedaron en libertad cuatro días después del crimen, al no hallarse indicios de que hubieran sido partícipes.Fiscalía había difundido capturas de las filmaciones de las cámaras de seguridad de la estación de servicio, del momento en que se producía el asesinato. Allí se veía el rostro del atacante y pedían colaboración para encontrarlo."Evidentemente, acá si no tenés plata no sos nadie", había publicado este mismo jueves en redes sociales Jimena López, pareja de Bussanich. De esta manera se refirió a la rápida detención de los sospechosos de amenazar a la familia del futbolista Ángel Di María."Hay videos del asesino de Bruno donde se puede ver su cara y aún no hay ninguna novedad, no vemos ningún avance en nada. Como de las demás víctimas tampoco", escribió la joven, incluyendo también las causas de las otras tres personas asesinadas entre el 5 y el 8 de marzo mientras trabajaban.Y se preguntó: "¿Es tan difícil aplicarlo para todos los casos que no tienen relación con alguien famoso?".