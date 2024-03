Reconoció que privó de su libertad a un joven, lo golpeó y robó: no irá preso

Un joven de La Paz, de 20 años, reconoció en el marco de un juicio abreviado que privó de su libertad a otro, a quien hizo caminar más de un kilómetro hacia un descampado, donde lo golpeó y le robó. El violento hecho sucedió el 12 de junio de 2023 y tuvo como víctima a un adolescente de 16 años. El agresor fue condenado a dos años de prisión condicional (no irá preso) y tres años de reglas de conducta por el delito de privación ilegítima de la libertad y robo.



Según la sentencia, Andrés Sebastián Zapata admitió que aquel día, cerca de las 18, encontró a su víctima en la plazoleta de la Escuela San Martín, entre calle San Martín y Berón de Astrada, donde "lo tomó del brazo y bajo amenazas lo trasladó caminando al menos un kilómetro y medio hasta el Barrio Papa Francisco, detrás de unos cañaverales, y con un cinto lo golpeó en la espalda mientras le decía 'vas a aprender a no hablar de las mujeres, a las mujeres se las respeta, de X no hables', para luego darle un golpe de puño en la cara y retirarse del lugar sustrayéndole una campera marca Suburban".



Al regresar a su casa, la víctima contó lo que le sucedió a su madre y rápidamente se dirigieron a radicar la denuncia a la sede de Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar La Paz. En su relato, la mujer contó que su hijo de 16 años había terminado un noviazgo con una adolescente de la misma edad y vinculó lo sucedido con el fin de esa relación. De hecho, refirió que días antes del hecho violento, la muchacha le envió a su hijo un mensaje por Instagram en la que le pidió que "deje de hablar de ella". Iguales términos utilizados por el agresor.



La mujer señaló que su hijo no pudo escapar del joven que lo abordó, ya que tuvo miedo de sufrir algún daño mayor. Agregó que el atacante aparentaba tener un arma en la cintura, debajo de su campera.



Al respecto, la madre de la víctima relató: "Comenzaron a caminar juntos por calle Beron de Astrada de este a oeste hasta 3 de febrero, donde doblan hacia el cardinal sur y en Saavedra doblan hacia el oeste hasta detrás del cementerio, donde este muchacho le dice 'no, acá hay muchas casa, vamos a otro lado'. Regresando y retomando por Ituzaingo donde ingresaron al camino nuevo del Polideportivo; sobre la calle del costado de la cancha de tenis que dirige hacia el barrio Papa Francisco; donde ya detrás de unas cañaverales hizo que se arrodillara. Este muchacho se quitó un cinto tipo de cuero que tenia colocado sobre su pantalón deportivo y comenzó a pegarle unos cinco golpes aproximadamente por la espalda mientras le decía 'así vas aprender a no hablar de las mujeres, las mujeres se respetan'”.



Más allá del reconocimiento de la secuencia del hecho, el relato fue comprobado con las imágenes de las cámaras de seguridad de una vecina de calle 3 de Febrero.



Finalmente, al homologar el acuerdo de juicio abreviado, el juez de Garantías Walter Carballo consideró que constituyen elementos atenuantes que el imputado acepte y reconozca su culpabilidad por el hecho atribuido. De modo que concluyó que "la pena estimada y solicitada por las partes, dentro del marco de análisis realizado en el párrafo anterior: dos años de prisión de cumplimiento condicional, se considera, dentro de la escala mencionada, razonable, ajustada a derecho y proporcionada".



Además, el juez le impuso que durante tres años debe cumplir las siguientes reglas de conducta: abstención de realización de actos molestos, intimidatorios y/o perturbadores en relación a la víctima, como asimismo de mantener todo tipo de contacto con el mismo, según publica el portal La Sexta.